Coronavirus : comment l’absence d’un plan de reconnaissance des vaccins inclusif aggrave l’iniquité des jabs

Alors que le monde cherche à résoudre les inégalités en matière de vaccins, les nations doivent élaborer des plans inclusifs pour les voyageurs du monde entier. (photo d’archive .)

Enregistrement des vaccins contre le coronavirus, dernière mise à jour de Covid-19 en Inde, cas de coronavirus en Inde aujourd’hui, 25 septembre Nouvelles en direct de Covid : L’année 2019 a stupéfié les humains avec l’émergence du nouveau coronavirus. Un an plus tard, en 2020, des scientifiques du monde entier ont travaillé à une vitesse vertigineuse pour proposer des vaccins contre les infections à Covid-19. Maintenant, alors que 2021 touche à sa fin, le monde est à nouveau aux prises avec une nouvelle tension d’inégalité des vaccins et de confusion sur la reconnaissance des vaccins. Ces deux problèmes ne sont que plus étroitement liés. C’est parce que, si les nations ne proposent pas de plan de voyage inclusif, le même groupe d’individus continuera à se faire vacciner pendant qu’une population considérable attendra la première dose de vaccins Covid.

Supposons, par exemple, que le Royaume-Uni continue de maintenir l’Inde en dehors de sa liste de non-quarantaine, une grande partie des dépliants indiens devront se faire à nouveau vacciner tandis que plusieurs pays d’Afrique espèrent se faire vacciner. Cela signifie également que le monde ne pourra pas briser la chaîne du virus.

De retour chez eux, certains experts sont d’avis que la reprise en octobre des exportations de vaccins pourrait entraver le programme national de l’Inde. Alors que notre couverture de dose un a franchi la barre des 80 crores ou plus de 60 pour cent des citoyens éligibles, le taux de double vaccination est toujours très lent. Dans un tel scénario, si nous commençons à exporter des vaccins, nous pourrions voir un nombre moindre de vaccins Covid quotidiens.

Voici les dernières mises à jour corona de l’Inde et du monde entier :