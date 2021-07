Coronavirus: comment le Kerala défie-t-il la baisse du décompte national de Covid-19

in

En janvier de cette année également, l’État contribuait jusqu’à 60% des cas de Covid au décompte national certains jours. (Crédit : PTI)

Même si le spectre de la deuxième vague impitoyable de coronavirus est derrière nous dans la plupart des régions du pays, l’État du Kerala continue de défier la tendance nationale de manière cohérente en contribuant à une augmentation du décompte national de Covid-19 et en ajoutant un Nombre de cas. L’augmentation du nombre de nouveaux cas dans l’État au cours des 2 derniers jours a également poussé le nombre total de cas actifs à la hausse pour la première fois au cours des deux derniers mois, a rapporté l’Indian Express.

À un moment où l’ensemble du pays signale environ 40 000 nouveaux cas par jour, l’État du Kerala a ajouté environ 10 000 à 11 000 nouveaux cas par jour depuis le mois dernier. Avec tous les autres États enregistrant une baisse, l’État du Kerala est également devenu le plus gros contributeur au décompte national depuis le 15 juin. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que l’État du Sud affiche une tendance opposée. En janvier de cette année également, l’État contribuait jusqu’à 60% des cas de Covid au décompte national certains jours.

L’État densément peuplé est désormais devenu le deuxième État le plus touché par la pandémie dans le pays, avec un total de 30 lakh de personnes infectées depuis le début de la pandémie l’année dernière, le Maharashtra restant le plus touché. À condition que l’État dispose de l’une des meilleures infrastructures de santé du pays au niveau local, le nombre de victimes a initialement été considéré comme le signe d’une meilleure gestion de la pandémie par le gouvernement. Cependant, le nombre de décès dans l’État augmente également, l’État signalant 424 décès par million par rapport à la moyenne du pays de 311 décès/million.

Qu’est-ce qui alimente l’essor du Kerala ?

Une meilleure notification en partie des cas de Covid-19 dans l’État est responsable du nombre élevé de cas. Une meilleure déclaration et un meilleur suivi des patients Covid-19 dans l’État ont été mis en évidence par des enquêtes sérologiques dans l’État qui ont souligné que pour chaque patient positif, environ 5 patients apparentés ne sont pas signalés. En revanche, l’enquête sérologique nationale a souligné que contrairement à un cas positif unique de coronavirus, jusqu’à 25 patients ne sont pas signalés.

Cependant, de meilleurs tests et rapports n’expliquent pas complètement la flambée du taux de positivité dans l’État, faisant apparaître jusqu’à 13 cas positifs sur un échantillon de 100. Les progrès de la vaccination dans l’État ont également été phénoménaux par rapport à d’autres États avec l’État. ayant vacciné environ 45 pour cent de sa population avec une seule dose. Le pourcentage de la population qui a reçu les deux doses oscille autour de 10 pour cent, ce qui est bien meilleur que dans tout autre État du pays.

