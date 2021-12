Coronavirus (Covid-19) Dernières nouvelles: 9 passagers, dont un d’Afrique du Sud, ont été testés positifs au Covid-19 à Mumbai, le nombre de cas actifs en Inde est passé à 99 976

Plus de 125 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le cadre de la campagne de vaccination nationale.

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, cas récents de Covid-19, cas Omicron : Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a informé que l’Inde avait enregistré 9 216 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. La charge de travail active du pays s’élève actuellement à 99 976. Plus de 125 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent dans le cadre de la campagne de vaccination nationale.

La vitesse à laquelle la nouvelle variante Omicron se répand dans le monde entier suscite la peur et l’inquiétude dans les pays et les gouvernements. La variante omicron de COVID-19, qui n’avait été détectée aux États-Unis qu’au milieu de cette semaine, avait été découverte dans au moins cinq États à la fin de jeudi, a rapporté l’agence de presse PTI. Cela rend l’image assez claire en montrant comment les mutations du virus peuvent se frayer un chemin n’importe où facilement. Le ministère de la Santé de Singapour a également informé jeudi que deux voyageurs en provenance d’Afrique du Sud avaient été testés « préliminairement positifs » pour la variante Omicron du COVID-19 après avoir atterri à Singapour.

L’Inde a signalé jeudi ses deux premiers cas d’Omicron au Karnataka. Le co-secrétaire du ministère de la Santé, Lav Agarwal, a déclaré lors d’une conférence de presse que tous les contacts primaires et secondaires des deux patients Omicron-positifs ont été retrouvés et sont testés. Les deux patients sont des hommes âgés de 66 ans et 46 ans présentant des symptômes bénins. Aucun symptôme grave n’a été noté, a-t-il ajouté.

Au milieu de tous les cris à propos d’Omicron, les experts ont conseillé aux gens de rester calmes et de prendre les précautions nécessaires pour éviter la nouvelle variante. Le Dr Ashok Seth, directeur exécutif du Fortis Escorts Heart Institute, a déclaré que les nouvelles variantes continueront d’arriver, mais que le besoin de l’heure est de maintenir le calme et de ne pas paniquer. « Nous pouvons nous protéger de toute variante si nous sommes complètement vaccinés et observons un comportement approprié au COVID », a-t-il déclaré à l’agence de presse ANI.

