Coronavirus (Covid-19) Inde 1er décembre Live News: Alors que la peur d’Omicron s’empare du monde, de nouvelles directives pour les voyageurs internationaux entrent en vigueur

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Actualités d’aujourd’hui, mises à jour en direct du 1er décembre : L’émergence de la nouvelle variante du coronavirus Omicron, qui se propage rapidement – détectée dans plus de 11 pays à ce jour – a déclenché la peur parmi les gens, suscitant des inquiétudes quant au retour à la normale, à la reprise de l’économie, etc. L’OMS l’a qualifié de » variante préoccupante ». « Les preuves préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec cette variante », par rapport à d’autres variantes, a déclaré l’OMS. De nombreux pays ont déjà réimposé plusieurs restrictions de voyage afin de contrôler la propagation de cette nouvelle souche.

En Inde également, bien qu’aucun cas d’Omicron n’ait été signalé jusqu’à présent, plusieurs États / UT, dont Delhi et Chhattisgarh, ont exhorté le Centre à interdire les voyages internationaux. Au milieu de la peur d’Omicron, le ministère de la Santé de l’Union a publié des directives révisées pour les voyageurs internationaux. Selon les nouvelles directives, tous les voyageurs, quel que soit leur statut vaccinal Covid-19, venant en Inde en provenance de pays identifiés comme «pays à risque» devraient obligatoirement subir un test Covid-19 après leur arrivée à l’aéroport à leur arrivée. Cela s’ajouterait aux tests Covid-19 pré-départ effectués 72 heures avant le départ. Les passagers trouvés positifs seront isolés et traités conformément au protocole de gestion clinique ; leurs échantillons seront également prélevés pour le séquençage du génome entier. La nouvelle directive entrera en vigueur le 1er décembre 2021. Pendant ce temps, les opérations pour les arrivées internationales à l’aéroport de Delhi se déroulent sans heurts après l’entrée en vigueur de nouvelles directives pour Omicron la nuit dernière. Au total, 1013 passagers de quatre vols «à risque» ont accompli les formalités d’arrivée en raison de la disponibilité du test PCR rapide ainsi que du test RTPCR, a déclaré l’aéroport de Delhi.

Pendant ce temps, l’augmentation en une seule journée des nouvelles infections à coronavirus est restée inférieure à 20 000 au cours des 53 derniers jours. La situation du Covid-19 est sous contrôle dans le pays. Cependant, la nouvelle souche Omicron pourrait déclencher une autre vague en Inde si elle n’est pas contrôlée. Le gouvernement de l’Union a déjà demandé aux États/UT d’intensifier les tests Covid et d’intensifier la vaccination. Il a également prolongé les mesures de confinement de Covid-19 jusqu’au 31 décembre pour contrôler la propagation du virus.

