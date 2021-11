Coronavirus (Covid-19) Inde 29 novembre Live News: Alors que l’inquiétude mondiale concernant Omicron augmente, l’Inde s’apprête à revoir sa décision sur les vols internationaux

L’OMS a déclaré qu’il n’était « pas encore clair » si la variante de coronavirus nouvellement détectée Omicron est plus transmissible ou provoque une maladie plus grave par rapport à d’autres variantes.

Variantes et vaccinations contre le coronavirus, cas actifs de coronavirus en Inde, actualités du 29 novembre, mises à jour en direct : Tout comme la communauté mondiale pensait que le pire de la pandémie de coronavirus était derrière nous, une nouvelle variante de COVID-19 est apparue. La variante – appelée Omicron ou B.1.1.529 – a été signalée pour la première fois en Afrique du Sud il y a moins d’une semaine. À l’heure actuelle, l’Afrique du Sud, le Botswana, Hong Kong et des pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Italie, le Danemark et l’Allemagne, ont signalé des cas de cette nouvelle souche. L’émergence d’une nouvelle variante, Omicron, a plongé la communauté mondiale dans un état de panique, et tandis que les pays européens ont commencé à annoncer des mesures de verrouillage, de nombreux pays comme les États-Unis ont imposé des interdictions de voyager pour l’Afrique du Sud et d’autres pays en raison de préoccupations concernant l’Omicron. une variante.

L’OMS a classé Omicron comme une variante préoccupante, et des pays, dont l’Inde, ont commencé à surveiller de manière plus stricte les nouveaux cas signalés pour s’assurer que les cas ne sont pas dus à la nouvelle variante. L’OMS a également fait le point sur la variante dimanche. Il a déclaré que les chercheurs du monde entier essaient d’étudier la variante et de comprendre ses divers aspects. Pour le moment, il n’est pas encore clair si Omicron est plus transmissible par rapport à d’autres variantes. Il a noté que bien que les régions sud-africaines affectées par cette variante aient signalé une augmentation du nombre de cas, des études sont en cours pour voir si cela est dû à la variante ou à d’autres facteurs. De même, il n’y a pas suffisamment de preuves pour commenter la gravité de l’infection causée par Omicron, a déclaré l’OMS, ajoutant qu’il n’y avait aucune information indiquant que les symptômes causés par la nouvelle variante étaient différents de ceux causés par d’autres variantes.

Pendant ce temps, les gouvernements des États indiens, y compris le Karnataka et Delhi, ont exhorté le Centre à interdire les vols internationaux en provenance de pays «à risque» ou de pays qui ont signalé des cas d’Omicron. Dimanche soir, le Centre a également décidé de revoir sa décision de reprendre les vols commerciaux internationaux réguliers. Le 26 novembre, le pays avait annoncé que les vols internationaux réguliers reprendraient à partir du 15 décembre après une période de 20 mois. Jusqu’à présent, les vols internationaux ont fonctionné dans le cadre d’accords de bulle avec d’autres pays. Cependant, la décision devrait maintenant être renouvelée. Notamment, aucun cas de la variante n’a été signalé en Inde jusqu’à présent.