Coronavirus (Covid-19) Inde Live News Updates: le président Ram Nath Kovind salue les guerriers de Covid pour leur travail pendant la pandémie

L’Inde a connu une baisse constante des nouvelles infections à coronavirus, des décès et des cas actifs au cours des dernières semaines. (Photo : .)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, 11 novembre Mises à jour en direct : La situation du Covid-19 continue de s’améliorer en Inde. L’Inde a signalé 13 091 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant son nombre total de cas de Covid-19 à 3 44 01 670, tandis que les cas actifs ont diminué à 138 556, le plus bas en 266 jours selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Avec 340 nouveaux décès, le nombre de morts de Covid-19 est passé à 462 189, a déclaré le ministère de la Santé. L’augmentation quotidienne des nouveaux cas de Covid-19 a été inférieure à 20 000 au cours des 34 derniers jours et inférieure à 50 000 pendant 137 jours consécutifs maintenant.

Pendant ce temps, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les cas de coronavirus diminuaient partout, sauf en Europe. Selon les données de l’OMS, les décès de Covid-19 ont augmenté de 10% en Europe au cours de la semaine dernière, ce qui en fait la seule région au monde où à la fois les nouvelles infections à coronavirus et les décès augmentent régulièrement. C’était la sixième semaine consécutive que le virus augmentait à travers le continent. Dans son rapport hebdomadaire, l’OMS a déclaré qu’il y avait environ 3,1 millions de nouveaux cas de Covid-19 dans le monde, soit une augmentation de près de 1% par rapport à la semaine précédente. Environ les deux tiers des nouvelles infections (1,9 million) provenaient de la seule Europe, où les cas ont augmenté de 7%. Selon les données de l’OMS, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la Turquie et l’Allemagne font partie des pays signalant un nombre élevé de nouvelles infections au cours des derniers jours.

Voici les dernières mises à jour de Covid vérifiées en Inde et dans le monde :