Coronavirus (Covid-19) Inde Live News Updates: Les écoles de Delhi rouvriront aujourd’hui pour les cours hors ligne au milieu de la peur de la troisième vague

Le rythme inégal de la vaccination reste une préoccupation dans la réalisation de la vaccination de 100 crore en Inde. (Photo : .)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde, nouvelles mises à jour en direct du 1er novembre : Presque après 19 mois, les écoles de Delhi rouvriront aujourd’hui avec une capacité de 50%, car le gouvernement dirigé par l’AAP a autorisé les écoles et les collèges à reprendre les cours hors ligne avec une amélioration de la situation de Covid-19. La Delhi Disaster Management Authority a recommandé la réouverture des écoles pour les classes 6 à 8 avec une capacité de 50% après avoir noté qu’il n’y avait eu aucun cas d’augmentation de la transmission locale après la réouverture des classes 9 à 12. Avec un strict respect des protocoles Covid, des horaires décalés, pas de partage les déjeuners et le personnel entièrement vacciné sont quelques-unes des mesures à prendre pour la réouverture des écoles, car la flambée des nouvelles infections à coronavirus dans certaines parties du pays déclenche la peur de la troisième vague de Covid-19.

Des États comme le Bengale occidental, l’Himachal Pradesh et l’Assam ont connu un énorme pic (jusqu’à 40%) de nouveaux cas de Covid-19 après les festivals de Durga Puja. La saison des fêtes est toujours en cours en Inde. Certains États/UT ont déjà assoupli les restrictions Covid pour la saison des fêtes. Il a été remarqué que les gens baissent la garde lors des célébrations des festivals. Le gouvernement et les experts de la santé conseillent aux gens de suivre un comportement Covid approprié afin de freiner toute propagation de l’infection à coronavirus pendant les festivals.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination en Inde se déroule sans heurts. L’Inde a déjà atteint la barre des 100 crores de vaccination contre le Covid le mois dernier. Cependant, le rythme inégal de la vaccination reste préoccupant. Même plus de 75 % de la population éligible du pays a reçu au moins les premières doses du vaccin Covid-19, il reste encore 48 districts où la couverture en première dose est inférieure à 50 %. Mercredi, le Premier ministre Narendra Modi tiendra une réunion de revue des districts à faible couverture vaccinale. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, sur les 48 districts, 27 sont du nord-est.

À l’échelle mondiale, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie ont signalé une énorme augmentation des nouvelles infections à coronavirus alors qu’ils affrontent de nouvelles vagues. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le nombre de nouveaux cas et de décès de Covid-19 dans le monde a commencé à augmenter pour la première fois en deux mois. Alors que les nouvelles infections ont connu une augmentation de 4%, les décès de Covid ont augmenté de 5% au cours de la semaine dernière dans le monde. Même la situation de Covid-19 en Inde est sous contrôle, la possibilité d’une troisième vague se profile au milieu d’un pic record de cas de Covid-19 dans plusieurs pays du monde.

Voici les dernières mises à jour sur le coronavirus en Inde et dans le monde :