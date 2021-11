Coronavirus (Covid-19) Inde Live News Updates: PM Modi tiendra une réunion d’examen avec les districts signalant une faible couverture vaccinale aujourd’hui

L’Inde a signalé moins de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 au cours des 25 derniers jours. (Photo : .)

Variantes et vaccinations contre le coronavirus, cas actifs de coronavirus en Inde Actualités du jour, mises à jour en direct du 3 novembre : L’Inde a administré jusqu’à présent plus de 106,85 crores de doses de vaccins contre le Covid-19. Cependant, le rythme inégal de la vaccination reste une préoccupation. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, près de 71% de la population éligible a reçu la première dose du vaccin Covid-19, tandis que 35% sont entièrement vaccinés. Pas moins de 48 districts ont été identifiés comme étant à la traîne, où la couverture de la première dose est toujours inférieure à 50 %. Selon les données, 27 des 48 districts sont du nord-est, dont huit districts chacun dans le Manipur et le Nagaland. Jharkhand a le plus de districts (9) avec moins de 50% de couverture vaccinale en première dose.

Le bureau du Premier ministre a déclaré mardi : « Le Premier ministre Narendra Modi tiendra une réunion d’examen détaillé avec les magistrats de district de plus de 40 districts du Jharkhand, du Manipur, du Nagaland, de l’Arunachal Pradesh, du Maharashtra, du Meghalaya et d’autres États dont les districts ont une faible couverture vaccinale. » Les CM de ces États seront également présents à la réunion demain (mercredi) à midi, a indiqué le PMO. L’Inde s’est fixé pour objectif de vacciner toute sa population éligible avec le vaccin Covid-19 d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, les nouvelles infections sont inférieures à 20 000 au cours des 25 derniers jours en Inde. Le nombre de décès et de cas actifs est en baisse constante depuis quelques semaines. Les cas actifs dans le pays sont tombés à un minimum de 250 jours mardi. La situation du Covid-19 est sous contrôle en Inde. Cependant, la lutte contre le coronavirus n’est pas encore terminée. Plusieurs pays ont commencé à assister à une résurgence des infections à coronavirus ces derniers jours. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, Singapour, l’Ukraine et certains d’Europe de l’Est ont signalé une augmentation soudaine du nombre de nouveaux cas. Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, le Royaume-Uni a signalé une augmentation de 14% des nouvelles infections à 283 756 cas, suivi par la Russie de 217 322. Le Royaume-Uni a été témoin de plus de 50 000 cas pour la première fois depuis le 17 juillet ; les experts ont attribué la poussée à la variante Delta.

