Coronavirus (Covid-19) India Live News: La deuxième vague s’atténue mais il n’est pas juste de dire maintenant que le pire est passé, déclare DK Paul

L’Inde se dirige vers la barre des 100 crores en termes de vaccination contre le Covid-19. (Photo : .)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, 18 octobre Mises à jour en direct : Mumbai, autrefois le point chaud des infections à Covid-19 en Inde, a signalé dimanche zéro décès de Covid dans la ville pour la première fois presque depuis le début de la pandémie de coronavirus dans le pays. Selon Suresh Kakani, commissaire municipal supplémentaire (santé), Brihanmumbai Municipal Corporation, la région n’a signalé aucun décès pour la dernière fois le 26 mars 2020. Autre développement positif, les données de séquençage du génome montrent des cas de delta inférieurs dans la ville. Selon les résultats du troisième cycle de séquençage du génome de 376 échantillons de patients positifs au COVID collectés dans divers hôpitaux et individus, 54% ont montré une variante Delta, contre 70% lors du séquençage du génome précédent conclu la première semaine de septembre.

Le virus diminue. Cependant, les experts ont mis en garde contre tout laxisme. Le Dr VK Paul, chef du groupe de travail Covid, a déclaré: « La deuxième vague de coronavirus s’atténue, mais il n’est pas juste de dire maintenant que le pire est passé. » La saison des fêtes a déjà commencé en Inde. On peut noter que juste après les festivals, les infections à Coronavirus augmentent. Le Kerala, qui a contribué à plus de 60% des cas au décompte quotidien de Covid-19 en Inde, a connu une forte augmentation après Onam. Cependant, l’État a commencé à assister à une forte baisse des nouvelles infections ces derniers jours. Les nouveaux cas et décès liés aux infections à coronavirus ont commencé à diminuer régulièrement dans le pays. L’Inde a signalé moins de 20 000 cas de Covid-19 par jour au cours des derniers jours. Pour la période de 7 jours se terminant le 17 octobre, le pays a connu le plus faible nombre de cas hebdomadaires de Covid-19 en près de 8 mois.

Pendant ce temps, l’Inde se dirige vers la barre des 100 crores en termes de vaccination contre le Covid-19.

Voici les dernières nouvelles vérifiées de Covid en Inde et dans le monde :