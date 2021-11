Coronavirus (Covid-19) India Live News: Le ministre de la Santé Mansukh Mandaviya tiendra une réunion d’examen aujourd’hui avec les États signalant une faible couverture de la première dose

L’augmentation d’une journée des infections à coronavirus en Inde a été inférieure à 20 000 au cours des 44 derniers jours.

Variantes et vaccins contre le coronavirus, cas actifs de coronavirus en Inde, actualités du 22 novembre, mises à jour en direct : Alors que le nombre de cas actifs en Inde est à son plus bas depuis plus de 530 jours, le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, doit tenir lundi une réunion d’examen pour vérifier les progrès et la planification de la campagne de vaccination contre les coronavirus à Pondichéry, Meghalaya, Nagaland et Manipur. La réunion d’examen est prévue car la couverture de la première dose dans ces États est inférieure à 70 %, le Nagaland n’ayant pas encore atteint la couverture de la première dose de 50 %. Pendant ce temps, la campagne de vaccination se poursuit dans le pays avec plus de 116 crores de doses de vaccin administrées dimanche matin.

En ce qui concerne les cas, les cas en Inde sont en baisse constante et, dimanche, les cas actifs dans le pays étaient les plus bas au cours des 532 derniers jours ou depuis mars 2020, lorsque les cas avaient commencé à faire surface dans le pays. . Partout au pays, plusieurs initiatives sont prises pour persuader les gens de se faire vacciner. Le gouvernement du Madhya Pradesh a annoncé que des rations seraient versées à ceux qui seraient entièrement vaccinés, et maintenant, le ministère de la Santé de l’Union a décidé d’organiser des programmes de tirage au sort hebdomadaires ou mensuels et d’autres initiatives de ce type uniquement pour les personnes entièrement vaccinées.

Dans le même temps, les cas en Europe augmentent régulièrement, l’Autriche ayant annoncé un verrouillage pour lutter contre la propagation du virus. De plus, des restrictions plus strictes sont imposées par de nombreux pays du continent pour freiner la propagation. L’OMS a également exprimé ses inquiétudes quant à la situation concernant les cas de COVID-19 en Europe.