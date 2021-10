Coronavirus (Covid-19) India Live News: Le PM Narendra Modi s’adressera à la nation à 10 heures aujourd’hui alors que l’Inde atteint le cap des 100 crore jabs

L’Inde a franchi jeudi le cap des 100 crores de doses de vaccination contre le Covid-19. Le Premier ministre Narendra Modi l’a qualifié d' »historique ». (Photo : PTI)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Today News, 22 octobre Mises à jour en direct: Le Premier ministre Narendra Modi s’adressera à la nation à 10 heures aujourd’hui, selon le bureau du PMO. Son allocution intervient un jour après que l’Inde a franchi le cap des 100 crores de doses de vaccination contre le Covid-19. Le pays a réussi l’exploit en à peine neuf mois après le début de la campagne nationale de vaccination en janvier. Le Premier ministre Narendra Modi l’a qualifié d' »historique » et a déclaré: « … le triomphe de la science indienne, de l’entreprise et de l’esprit collectif de 130 millions d’Indiens ».

Le pays a jusqu’à présent vacciné 75 % de sa population adulte avec la première dose du vaccin Covid-19 et 30 % avec les deux doses (entièrement vaccinées). Il a décrit la campagne de vaccination de l’Inde contre le Covid-19 comme un voyage de « l’anxiété à l’assurance » qui a rendu le pays plus fort, et a attribué son succès à la confiance des gens dans les vaccins malgré « divers efforts pour créer la méfiance et la panique ».

Et ensuite ? Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a administré en moyenne 59,29 doses de lakh du vaccin Covid-19 par jour au mois d’août. Il est passé à 78,69 doses de lakh en septembre. Mais, le rythme de la vaccination a chuté en octobre. Au cours des 20 premiers jours du mois, les vaccinations quotidiennes moyennes sont tombées à 46,68 doses de lakh.

Les vaccins sont la principale arme dans la lutte contre le Covid-19. Il offre une protection significative contre les infections graves à Covid-19, l’hospitalisation et la mort. Mais, même presque neuf mois après le lancement de la campagne de vaccination, environ 20% de la population de plus de 60 ans n’a pas encore reçu la première dose, selon les données. Près de 10,62 crores de personnes âgées de plus de 60 ans ont reçu la première dose et 6,20 crores sont complètement vaccinés.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a tenu lundi une réunion d’examen sur les progrès de la campagne de vaccination à l’échelle nationale et il a demandé aux États/UT d’accélérer le rythme de la vaccination. Au début de cette semaine, le ministère de la Santé de l’Union a exhorté tous les États / UT à se concentrer sur l’administration de la deuxième dose du vaccin Covid-19 à mesure que l’offre s’améliore. L’Inde vise à terminer la vaccination de toute sa population éligible d’ici la fin de l’année.

Voici les dernières nouvelles vérifiées de l’Inde et du monde entier sur la pandémie de coronavirus :