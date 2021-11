Coronavirus (Covid-19) India Live News: l’Inde enregistre 10 126 nouveaux cas, la couverture vaccinale franchit le cap des 109 crores

Pendant ce temps, les États-Unis ont levé lundi leur interdiction de voyager en provenance du Canada, du Mexique et de la plupart des pays d’Europe. (Source de l’image : .)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde aujourd’hui : Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial, l’Inde a enregistré 10 126 nouveaux cas (le plus bas en 266 jours) et 332 décès au cours des dernières 24 heures. Selon les données récentes, le nombre de cas actifs s’élève à 1 40 638, ce qui est le plus bas en 263 jours.

Les doses cumulatives de vaccin administrées en Inde ont franchi lundi le cap des 109 crores, a annoncé le gouvernement. Plus de 54 doses de lakh de vaccin ont été administrées le 8 novembre. Le nombre de nouveaux cas à Mumbai lundi atteignait 210 et 5 nouveaux décès ont été enregistrés. En revanche, aucun décès lié à Covid-19 n’a été signalé dans le Madhya Pradesh, le Gujarat et l’Haryana avec quelques nouveaux cas.

Sur le plan international, les autorités sanitaires chinoises ont confirmé mardi 62 nouveaux cas pour le 8 novembre. Lundi, la Chine continentale comptait 97 885 cas confirmés de Covid-19. Quelques pays d’Europe de l’Est ont enregistré lundi un nombre record de nouveaux cas de Covid-19. Selon l’analyse de ., le virus infecte toujours 50 millions de personnes tous les 90 jours en raison de la variante delta. Les experts de la santé ont averti que le temps plus froid et les rassemblements de vacances à venir pourraient augmenter le nombre de nouveaux cas. Pendant ce temps, les États-Unis ont levé lundi leur interdiction de voyager en provenance du Canada, du Mexique et de la plupart des pays d’Europe. Le voyage en avion n’est applicable qu’aux personnes entièrement vaccinées et testées négatives au Covid-19.

Voici les dernières mises à jour COVID-19