Coronavirus (Covid-19) India Live News: l’Inde signale 10 229 nouveaux cas de Covid-19, 125 décès; Les cas actifs tombent à 1 34 096, le plus bas en 17 mois

Plusieurs États / UT ont connu une légère augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine se terminant le 14 novembre (Photo: .)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Actualités d’aujourd’hui, mises à jour en direct du 15 novembre : Comme le nombre de nouvelles infections hebdomadaires à coronavirus est resté presque le même que la semaine précédente, la baisse des cas de Covid-19 en Inde s’est arrêtée dans la semaine qui a suivi Diwali. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, plusieurs États/UT ont signalé une légère augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 au cours de la semaine se terminant le 14 novembre. Cependant, le Tamil Nadu et le Kerala, qui ont le plus contribué au Covid en Inde -19 au cours des dernières semaines, a connu une baisse constante des nouvelles infections.

L’Inde a signalé 80 614 nouvelles infections à coronavirus au cours de la semaine se terminant le 14 novembre, contre 80 687 cas la semaine précédente. Le Jammu-et-Cachemire a connu une augmentation de 34% des nouvelles infections à coronavirus, suivi du Karnataka (17%). Delhi, Uttar Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Bengale, Rajasthan Uttarakhand et Haryana font partie des États qui ont signalé une augmentation des nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière. Bien que la situation de Covid-19 en Inde soit sous contrôle, ces pics, s’ils se maintiennent, peuvent déclencher une propagation dans les cas de Covid-19.

Les nouveaux cas de Covid-19 dans le pays sont inférieurs à 20 000 depuis plus d’un mois maintenant. Cependant, à l’échelle mondiale, les infections augmentent à nouveau, en particulier en Europe. La Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, Singapour et la Russie font partie des pays qui luttent contre une nouvelle vague de cas de Covid-19. L’Australie a imposé un confinement aux personnes non vaccinées.

Voici les dernières mises à jour de Covid vérifiées en Inde et dans le monde :