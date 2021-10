Coronavirus (Covid-19) India Live News: l’Inde signale 20 799 nouveaux cas de Covid-19, 180 décès au cours des dernières 24 heures

Le Kerala, qui a contribué pour plus de 60% au décompte indien de Covid-19 au cours des dernières semaines, a annoncé de nouveaux assouplissements des restrictions de Covid-19.

Variantes et vaccins contre le coronavirus, cas actifs de coronavirus en Inde, le 4 octobre, mise à jour en direct : Avant la principale saison des fêtes, l’Inde a connu une baisse constante des infections quotidiennes à coronavirus, grâce à l’accélération du rythme de vaccination à travers le pays et à la baisse des nouveaux cas au Kerala. L’Inde a signalé 1,56 lakh de nouvelles infections à coronavirus la semaine dernière, soit une baisse de près de 22% par rapport à la semaine précédente – la baisse la plus forte depuis la mi-juin, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Le pays a signalé moins de 2 lakh de nouveaux cas de Covid-19 la semaine dernière pour la première fois en près de sept mois. Les nouveaux cas oscillent autour de 20 000 à 25 000 ces derniers jours.

Le Kerala, qui a contribué à plus de 60% au décompte indien de Covid-19 au cours des dernières semaines, et le Mizoram, qui connaît une forte augmentation des cas quotidiens de Covid-19, ont annoncé de nouveaux assouplissements des restrictions de Covid-19, permettant plus d’activités avant les fêtes de fin d’année. Le ministère de la Santé de l’Union, les gouvernements des États et les experts ont averti les gens de ne pas baisser la garde et de suivre les protocoles Covid appropriés, tels que le port de masques, le maintien de la distance et d’éviter les foules, et de garder la célébration basse afin de contrôler la propagation des infections à coronavirus car cela pourrait déclencher une autre vague.

Pendant ce temps, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s’est accélérée dans le pays. L’Inde a jusqu’à présent administré plus de 90 crores de doses du vaccin Covid-19. Dans une autre bonne nouvelle qui stimulera davantage la campagne de vaccination de l’Inde, le chef du Groupe consultatif technique national sur la vaccination (NTAGI) a déclaré que le déploiement du vaccin Covid-19 de Zydus Cadila devrait prendre encore 2 semaines.

Financial Express Online vous propose les dernières mises à jour du monde entier sur la pandémie de coronavirus. Restez à l’écoute.