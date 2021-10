Coronavirus (Covid-19) India Live News: l’Inde signale 24 354 nouveaux cas de Covid-19, 234 décès; Les cas actifs tombent à 2 73889, le plus bas en 197 jours

Sur 24 354 nouveaux cas signalés en Inde au cours des dernières 24 heures, le Kerala a enregistré 13 834 nouveaux cas et 95 décès hier

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde aujourd’hui Actualités Mise à jour en direct du 2 octobre: L’Inde a signalé 24 354 cas au cours des dernières 24 heures, marquant une baisse de plus de 2 000 cas par rapport aux cas signalés vendredi. La majorité de ces cas ont été signalés au Kerala, mais la part des cas de coronavirus de l’État du sud a diminué. Le Kerala a signalé vendredi soir 13 834 nouveaux cas, soit environ 56% des cas quotidiens signalés par l’Inde. Cela indique une augmentation du nombre de cas quotidiens dans d’autres États, ce qui peut faire craindre à nouveau une troisième vague de la pandémie de Covid-19. Après le Kerala, le Maharashtra a signalé vendredi le plus grand nombre de cas avec 3 105 nouveaux cas de Covid-19.

Au milieu de cela, l’Inde a été témoin d’une campagne de vaccination constante, avec plus de 89,74 doses de crore administrées jusqu’à vendredi soir. Parmi ceux-ci, plus de 65,38 crore sont des premières doses et 24,28 crore sont des deuxièmes doses. Plus de 62 doses de lakh ont été administrées vendredi, avec 34,82 premières doses de lakh et 28,04 deuxièmes doses de lakh.

Financial Express Online vous apporte les dernières mises à jour sur le coronavirus. Restez à l’écoute.