Coronavirus (Covid-19) India Live News: l’OMS déclare que l’Europe est «l’épicentre de la pandémie»; La peur de la troisième vague de Covid-19 se profile en Inde au milieu de la ruée festive

Variantes et vaccins contre le coronavirus, cas actifs de coronavirus en Inde Actualités du jour, mises à jour en direct du 5 novembre : L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que l’Europe était l’épicentre de la pandémie malgré les vaccins. Selon les données, l’Europe a connu une augmentation de plus de 50 % des infections à coronavirus au cours du mois dernier, ce qui en fait l’épicentre de la pandémie malgré une énorme offre de vaccins Covid-19, ce qui est une grave préoccupation. Bien qu’il existe de nombreux vaccins Covid-19 disponibles, l’absorption n’a pas été égale. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine, Singapour, l’Ukraine et certains pays d’Europe de l’Est ont signalé une résurgence des infections à coronavirus au cours des derniers jours. Le Royaume-Uni a connu un pic de 14% dans les nouveaux cas de Covid-19, suivi de la Russie.

Pendant ce temps, la situation du Covid-19 en Inde est sous contrôle. Les nouvelles infections, les décès et le nombre de cas actifs sont en baisse constante. L’augmentation d’un jour des cas de Covid-19 dans le pays a été inférieure à 20 000 au cours des 27 derniers jours. Les cas actifs ont également baissé en dessous de 1,5 lakh. Le Kerala, qui a le plus contribué (plus de 60%) au décompte indien de Covid, a commencé à assister à une forte baisse des nouvelles infections à coronavirus. Selon les données, les infections percées, ou les cas parmi les personnes entièrement vaccinées, constituaient une partie importante du nombre quotidien de Covid au Kerala au cours des deux dernières semaines. Cependant, seule une infime fraction des cas a nécessité des lits d’oxygène/admission aux soins intensifs, car la vaccination a réduit la gravité des infections, ont déclaré des responsables. Cependant, tout laxisme dans l’adhésion au protocole Covid-19 peut déclencher un pic dans de nouveaux cas. La saison des festivals en cours et la saison hivernale à venir pourraient encore ajouter aux défis, rendant difficile la maîtrise de la propagation.

