Coronavirus (Covid-19) India News: l’Inde enregistre 11 919 nouveaux cas, 470 décès supplémentaires; plus de 114,50 crores de doses de vaccin administrées jusqu’à présent dans le pays

(PTI/Fichier Photo)

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde, l’actualité du 18 novembre : L’Inde a signalé 11 919 nouveaux cas, 11 242 guérisons et 470 décès au cours des dernières 24 heures, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de l’Union. Parmi ceux-ci, le Kerala comptait 6 849 nouveaux cas, 6046 guérisons et 61 décès, a ajouté le ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs dans le pays s’élève à 1 28 762.

L’augmentation quotidienne du nombre de cas de coronavirus est inférieure à 20 000 depuis 41 jours consécutifs et moins de 50 000 nouveaux cas ont été signalés pendant 144 jours consécutifs. Le nombre de cas actifs d’infection est passé à 1 28 762, représentant 0,37% du nombre total de cas, le plus bas depuis mars 2020, tandis que le taux national de récupération du COVID-19 a été enregistré à 98,28%, le plus élevé depuis mars 2020, a indiqué le ministère.

Les doses cumulatives de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont franchi 114,50 crores, selon les données du tableau de bord Cowin. Le décompte quotidien de la vaccination de mercredi avait dépassé 65 lakh (65 73687) doses de vaccin jusqu’à 19 heures, a déclaré le ministère de la Santé de l’Union.

Toutes les restrictions liées au coronavirus retirées au Madhya Pradesh

Plus tôt mercredi, le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, a annoncé le retrait de toutes les restrictions liées aux coronavirus avec effet immédiat dans l’État. « Il y a un contrôle total sur la pandémie de COVID-19 au Madhya Pradesh. Nous avons donc décidé de lever toutes les restrictions imposées pendant la pandémie avec effet immédiat. Désormais, tous les événements sociaux, politiques, sportifs, de divertissement, culturels et religieux peuvent être organisés à pleine capacité », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cependant, il sera obligatoire pour les employés du gouvernement, les commerçants/vendeurs et les employés des salles de cinéma d’être complètement vaccinés, tandis que les cinéphiles devront avoir reçu au moins une dose de vaccins anti-coronavirus, a ajouté Chouhan.

Voici les dernières mises à jour de Covid vérifiées en Inde et dans le monde :