Coronavirus (Covid-19) India News LIVE Updates: l’Inde enregistre 11 106 nouveaux cas, 459 décès supplémentaires; plus de 115 crores de doses de vaccin administrées à ce jour dans le pays

Variantes de coronavirus et vaccinations, cas actifs de coronavirus en Inde Actualités d’aujourd’hui, mises à jour en direct du 19 novembre : L’Inde a signalé 11 106 nouveaux cas, 12 789 guérisons et 459 décès au cours des dernières 24 heures, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de l’Union. Parmi ceux-ci, le Kerala comptait 6 111 nouveaux cas, 7 202 guérisons et 51 décès, a ajouté le ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs dans le pays s’élève à 1 26 620.

Les doses cumulatives de vaccin COVID-19 administrées dans le pays ont franchi 115 crore, selon les données du tableau de bord Cowin.

L'hésitation à la vaccination est la plus grande menace pour surmonter la pandémie: Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute

L’hésitation à la vaccination est la plus grande menace pour surmonter la pandémie: Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute

Le PDG du Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a déclaré que l’hésitation à la vaccination est désormais la plus grande menace pour surmonter la pandémie de Covid-19. « L’industrie des vaccins a travaillé sans relâche pour fournir suffisamment de stocks à la nation. Aujourd’hui, plus de 200 millions de doses sont disponibles auprès des États. J’exhorte tous les adultes à se faire vacciner le plus tôt possible. L’hésitation à la vaccination est désormais la plus grande menace pour surmonter cette pandémie », a-t-il déclaré dans un tweet.

Voici les dernières mises à jour de Covid vérifiées en Inde et dans le monde :