Coronavirus Covid19 Dernières actualités en direct aujourd’hui: Covid Statewise met à jour les dernières nouvelles de l’Inde, Troisième vague des dernières nouvelles de l’Inde aujourd’hui, Statistiques de vaccination contre le Corona, Mises à jour de Cowin, Verrouillage, Déverrouillez les dernières nouvelles

Malgré une grave pénurie, l’Inde a réussi à atteindre son objectif de vaccination pour le mois de juillet. Maintenant, une grande question demeure – quand l’Inde atteindra-t-elle 1 crore de jabs Covid par jour ? (photo .)

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde Actualités en direct du 4 août : Notre pire peur est-elle devenue réalité ? L’Inde assiste-t-elle au début de la troisième vague de pandémie de coronavirus en Inde ? Les premières réactions de plusieurs experts de la santé disent oui, c’est bien la troisième vague ! Si nous regardons les chiffres cumulés, le Kerala a connu la plus forte augmentation au cours des deux dernières semaines. Il y a eu une augmentation de près de 30 pour cent des chiffres hebdomadaires. Dans d’autres États du Sud tels que le Karnataka et le Tamil Nadu, les chiffres de Covid ont légèrement augmenté. Alors que nous nous en sortons mieux en termes de vaccination corona quotidienne, il reste beaucoup à faire pour atteindre les objectifs de fin d’année. Voici les dernières mises à jour de l’Inde et du monde entier :