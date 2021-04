Coronavirus dans le Maharashtra: Alors que les cas montent en flèche, les hôpitaux manquent de lits d’oxygène, les patients ont du mal à organiser la bouteille d’oxygène à la maison

D’une demande quotidienne d’environ 150 à 200 tonnes métriques d’oxygène à la fin de février, la demande quotidienne actuelle d’oxygène de l’État est de l’ordre de 700 à 750 tonnes métriques.

Alors que les cas de coronavirus augmentent constamment dans l’État du Maharashtra, le prix des bouteilles d’oxygène a également grimpé soudainement. Dans le district d’Aurangabad, dans le Maharashtra, qui avait le taux de positivité le plus élevé d’environ 43% à la fin du mois de mars, tous les lits Oxygen du district sont restés occupés pendant le week-end, forçant les patients à rechercher un traitement alternatif à leur domicile, a rapporté l’Indian Express.

Au cours du week-end, les 2214 lits équipés de bouteilles d’oxygène dans les hôpitaux d’Aurangabad ont été occupés, forçant un grand nombre de patients à se faire soigner à domicile. Sur plus de 15 000 cas actifs dans l’État, environ 4 600 sont en isolement à domicile. Alors que la plupart des patients testés positifs présentent des symptômes bénins, certains d’entre eux sont suffisamment malades pour avoir besoin d’un soutien en oxygène. L’état désastreux des choses en ce qui concerne la propagation de Covid-19 pourrait être mesuré à partir du bond soudain de la demande d’OXygène. D’une demande quotidienne d’environ 150 à 200 tonnes métriques d’oxygène à la fin de février, la demande quotidienne actuelle d’oxygène de l’État est de l’ordre de 700 à 750 tonnes métriques.

Alors que la demande de bouteilles d’oxygène n’a pas affecté les patients déjà admis dans les hôpitaux car il n’y a pas de pénurie d’approvisionnement en oxygène avec les hôpitaux, le vrai problème qui a commencé à affecter l’état est le manque de lits oxygénés dans les hôpitaux forçant les patients malades à se faire soigner à domicile. Pour les patients ordinaires qui sont sous traitement à leur domicile, il est devenu extrêmement difficile de disposer les bouteilles d’oxygène. Prenant en compte la pénurie de bouteilles d’oxygène, le département de la santé publique de l’État a déjà ordonné aux fabricants d’oxygène de l’État de réserver 80% des fournitures aux patients atteints de coronavirus et d’en envoyer seulement 20% aux industries. Le ministre en chef du Maharashtra, dans sa brève déclaration de samedi, avait également déclaré que le gouvernement envisageait de réserver 100% de la production d’oxygène aux patients de Covid-19 pour les prochains jours.

Le propriétaire d’Oxygen Zainab Enterprise et fournisseur de bouteilles d’oxygène, Abdul Hakim, a déclaré à l’Indian Express que la demande de bouteilles d’oxygène avait augmenté quatre fois depuis mars. Même pour les patients qui ont pu se procurer une bouteille d’oxygène, les problèmes ne s’arrêtent pas car les frais de remplissage d’une bouteille d’oxygène de 7000 litres ont plus que doublé, passant de son prix antérieur de 150 roupies au prix actuel de 350 roupies. Le paiement anticipé qu’un patient doit débourser pour organiser une bouteille d’oxygène chez elle a également augmenté à Rs 10000 par rapport au taux antérieur de 5000 Rs.

