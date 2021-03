Coronavirus: dans le Maharashtra, au Pendjab, une hospitalisation retardée entraînant un nombre élevé de décès

La réunion de haut niveau était présidée par le secrétaire de l’Union à la santé Rajesh Bhushan.

Coronavirus en Inde: Lors d’une réunion samedi avec 12 États et UT, le Centre a soulevé plusieurs questions clés concernant la résurgence des cas de coronavirus en Inde. Parmi les problèmes signalés figurait le taux d’occupation élevé des lits de ventilateurs COVID-19 dans au moins quatre districts du Maharashtra, qui, selon elle, entraînait un nombre élevé de décès. Selon un rapport publié par IE, le Centre a également déclaré qu’au Pendjab, la plupart des décès sont signalés entre 48 et 72 heures après l’admission des patients, ce qui pourrait être dû au retard de l’hospitalisation. En dehors de cela, un autre problème clé qui a été soulevé était que les contacts des cas positifs n’étaient pas isolés avant le résultat final du test, ce qui conduisait à la propagation de l’infection.

La réunion de haut niveau était présidée par le secrétaire de l’Union à la santé, Rajesh Bhushan, et a réuni les secrétaires d’État à la santé, les commissaires municipaux ainsi que les collecteurs de district de 46 districts. Ces districts ont été les plus touchés en ce qui concerne l’augmentation du nombre de cas et de la mortalité. Le Centre a également noté que 90% des décès liés au COVID-19 ont été enregistrés chez des personnes de plus de 45 ans.

Un point clé à noter est le fait que le Maharashtra compte au total 36 districts, dont 25 districts les plus touchés représentaient près de 60% des cas enregistrés par l’Inde au cours de la dernière semaine.

Au cours de la réunion, le Centre s’est également concentré sur les taux de mortalité alarmants au Pendjab et au Maharashtra. Une discussion détaillée a également eu lieu avec les magistrats du district de Pune, Yavatmal, Nagpur ainsi qu’Aurangabad, selon le rapport. Pune est témoin d’une occupation de 70% des lits de ventilateurs COVID-19 actuellement, indiquant que les patients venaient à l’hôpital à un stade ultérieur. Une situation similaire prévalait à Nagpur, tandis que pour Aurangabad, ce chiffre était de 50%. Yavatmal assistait à une occupation de 40%. Cela signifie qu’au moins dans ces districts, l’identification rapide des cas et l’hospitalisation rapide continuent d’être un problème.

Une analyse similaire a également été menée pour le Pendjab lors de la réunion, a ajouté le rapport. Dans l’État du nord, les patients ne se présentaient pas aux hôpitaux à temps, comme l’exige le protocole de prise en charge clinique, raison pour laquelle la plupart des décès se produisaient peu de temps après l’admission des patients dans les hôpitaux.

