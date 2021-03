Coronavirus dans le Maharashtra: avec 30 nouveaux cas, Dharavi rapporte le plus haut total de covid depuis septembre

Le nombre est progressivement ramené à 27 en juin et est descendu à un seul chiffre au mois d’août.

La région de Dharavi à Mumbai, qui était devenue l’un des plus grands points chauds de coronavirus lors de la première vague de Covid-19 l’année dernière, a enregistré 30 nouveaux cas positifs jeudi. Le nombre quotidien de cas signalés jeudi était le plus élevé depuis septembre de l’année dernière. Avec l’ajout de nouveaux cas, le nombre total de cas actifs dans la région dominée par les bidonvilles est passé à 140. La gravité de la situation peut être mesurée par le fait que le 26 février, la région ne comptait que 51 cas actifs, mais en moins d’un mois, le nombre de cas actifs a augmenté de près de trois fois, selon l’Indian Express.

Selon les données de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), le nombre total de cas de coronavirus signalés dans la région jusqu’à présent est de 4328. Après avoir réussi à éliminer le coronavirus du bidonville densément peuplé au cours de l’année dernière, le BMC a de nouveau commencé le dépistage de l’ensemble population du bidonville sur pied. À son apogée, la région de Dharavi signalait en moyenne 43 nouveaux cas par jour au mois de mai de l’année dernière. Le nombre est progressivement ramené à 27 en juin et est descendu à un seul chiffre au mois d’août.

L’augmentation des cas de coronavirus dans la région de Dharavi est aussi soudaine qu’elle l’est dans tout le pays lors de la deuxième vague. Seulement cette année, quatre jours de janvier 2021 aux 22, 26, 27 et 31 janvier, la région n’a pas signalé un seul cas de coronavirus. Aucun nouveau cas de coronavirus n’a également été enregistré le 1er février. Cependant, depuis la deuxième semaine de février, un pic soudain du nombre de cas de coronavirus a été signalé dans la région.

