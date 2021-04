Coronavirus dans le Maharashtra: de nouvelles restrictions arrêtent les tournages de films, de télévision et de publicités

Tiwari a en outre déclaré que l’industrie était également prête à accepter et à adopter des mesures plus strictes telles que la création de bio-bulles, entre autres, mais que les pousses devraient être autorisées à se poursuivre. (Image représentative)

Autre choc majeur pour l’industrie du savon de cinéma et de télévision, l’annonce récente d’un nouvel ensemble de restrictions par le gouvernement du Maharashtra mettra également un terme aux tournages de films et de télévision. Les nouvelles restrictions visant à freiner la propagation du coronavirus entreront en vigueur dans l’État à partir de mercredi soir à 20 heures, conformément à l’annonce faite par CM Uddhav Thackeray, a rapporté l’Indian Express. Le nouvel ensemble de commandes intitulé «Briser la chaîne» mentionne spécifiquement que tous les tournages de films, publicités et feuilletons télévisés seront suspendus jusqu’à ce que les restrictions actuelles soient en place.

L’industrie qui emploie un nombre considérable de personnes était autorisée à fonctionner jusqu’à présent avec des instructions pour éviter les scènes qui nécessitaient des foules immenses, des danseurs de fond, etc. Les tournages des productions n’étaient pas non plus autorisés le week-end. Cependant, avec le nouvel ensemble de restrictions, toutes sortes de tournages de films, de publicités et de feuilletons télévisés seront interdits dans l’État. Les principaux films qui seront directement affectés par la décision incluent Pathan, qui a Shahrukh Khan comme principal rôle principal, Good Bye d’Amitabh Bachchan et Tiger 3 de Salman Khan, entre autres.

JD Majethia dont la production Wagle Ki Duniya est diffusée sur SAB TV a déclaré à l’Indian Express que l’industrie soutenait la décision prise par le gouvernement, mais il a également déclaré que l’industrie demanderait au gouvernement d’autoriser les tournages avec des mesures plus strictes. Majethia a ajouté que l’industrie emploie un grand nombre de personnes et divertit également de larges pans de la société en ces temps de stress.

Faisant écho à des préoccupations similaires, BN Tiwari, président de la Fédération des employés du cinéma de l’Inde occidentale, a déclaré à l’Indian Express que les tournages devraient être autorisés à se poursuivre car ils n’avaient aucun rôle dans le grand nombre de nouveaux cas. Tiwari a en outre déclaré que l’industrie était également prête à accepter et à adopter des mesures plus strictes telles que la création de bio-bulles, entre autres, mais que les pousses devraient être autorisées à se poursuivre.

L’industrie du divertissement à Mumbai ne s’est toujours pas remise du choc Covid-19 de l’année dernière qui avait suspendu tous les tournages programmés pendant plus de six mois. Avant les récentes restrictions, le gouvernement du Maharashtra avait également interdit le fonctionnement des théâtres au milieu d’un engourdissement croissant

