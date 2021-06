Coronavirus: Delhi enregistre moins de 500 cas pour la première fois depuis le 16 mars, taux de positivité inférieur à 1%

Maintenant que la veille contre le virus devra être soutenue par tous, Jain a déclaré que le nombre quotidien de cas de coronavirus à Delhi était inférieur à 200 avant le début de la deuxième vague.

Le pire de la deuxième vague de coronavirus dans la capitale nationale semble enfin être passé avec la ville enregistrant moins de 500 cas quotidiens pour la première fois depuis le 16 mars. Delhi a enregistré un total de 487 nouveaux cas positifs de coronavirus, ce qui est bien moins que ce que la ville enregistrait au plus fort de la deuxième vague en avril. De plus, la baisse a été persistante malgré le fait qu’il n’y ait pas eu de relâchement du nombre de tests effectués dans la ville. Jeudi, un total de 80 046 échantillons ont été testés pour le coronavirus dans la ville, dont seulement 48 se sont avérés positifs, ce qui s’est traduit par un taux de positivité de seulement 0,61%, a rapporté l’Indian Express. Le nombre de morts par jour dans la ville a également considérablement diminué au cours des dernières semaines, la ville enregistrant un total de 45 décès liés à Covid-19 jeudi.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, qui a dirigé la lutte contre le Covid-19 dans la capitale nationale au cours de vagues successives, a déclaré que la baisse des cas de coronavirus dans la ville était constante. Citant le nombre de cas de coronavirus enregistrés au cours des trois derniers jours, Jain a déclaré que la ville a constamment maintenu son taux de positivité au coronavirus en dessous de 1 au cours des 3 derniers jours. Jain a également déclaré qu’au cours de la deuxième vague, la ville avait subi une transmission généralisée du virus, entraînant jusqu’à 28 000 cas de coronavirus par jour.

Maintenant que la veille contre le virus devra être soutenue par tous, Jain a déclaré que le nombre quotidien de cas de coronavirus à Delhi était inférieur à 200 avant le début de la deuxième vague. Jain a en outre appelé les habitants de la ville à continuer de prendre des précautions contre le coronavirus et à maintenir une distance physique pour garder le virus à distance. Le port de masques faciaux dans les lieux publics et le lavage régulier des mains sont la clé pour garder la ville à l’abri de l’emprise du coronavirus, a-t-il déclaré.

