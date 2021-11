Coronavirus: Delhi signale mercredi plus de 50 nouveaux cas après un écart de 2 mois

Le graphique de l’infection à coronavirus a régulièrement baissé à Delhi après la fin de la deuxième vague et très peu de cas ont été signalés dans la ville au cours des derniers mois.

S’il est trop tôt pour qualifier l’augmentation des cas de Covid-19 d’une flambée, Delhi a enregistré un total de 54 nouveaux cas positifs mercredi après un écart d’environ deux mois. La dernière fois que la ville a signalé plus de 50 cas de coronavirus, c’était le 14 septembre avec 57 nouveaux cas, a rapporté l’Indian Express. La capitale nationale a été l’une des premières villes à avoir renversé la vague de la deuxième vague atroce de coronavirus qui a fait des milliers de morts et des milliers de nouvelles infections à travers le pays. Le graphique de l’infection à coronavirus a régulièrement baissé à Delhi après la fin de la deuxième vague et très peu de cas ont été signalés dans la ville au cours des derniers mois.

Avec la fin de la saison des festivals et la complaisance qui s’installe parmi la population, le décompte des 54 nouveaux cas de coronavirus signalés mercredi est un développement important qui pourrait signaler la trajectoire de la propagation du virus au cours des prochaines semaines. Alors que la ville a signalé 54 nouveaux cas de coronavirus mercredi, aucune victime liée au COvid-19 n’a été signalée mercredi. Le taux de positivité dérivé du rapport entre le nombre total de nouveaux cas et le nombre total de tests Covid-19 effectués au cours d’une période est également resté négligeable. Mercredi, le taux de positivité de l’infection au coronavirus dans la ville est resté à 0,09%.

Les cas de coronavirus enregistrant une baisse au cours des derniers mois, la disponibilité des établissements de santé pour les patients de Covid-19 s’est également renforcée. Selon le rapport Indian Express, sur le total de 9135 lits réservés aux patients atteints de coronavirus dans la ville dans les hôpitaux privés et publics, seuls 170 lits sont occupés. 164 autres patients atteints de coronavirus dont l’état n’était pas grave se remettent du virus mortel en quarantaine à domicile.

Sur le front de la vaccination, sur le total de 1,5 crore de population éligible au vaccin Covid-19 dans le territoire de l’Union, un énorme 1,3 crore a été vacciné avec la première dose. Cependant, seulement 77 personnes lakh ont été complètement vaccinées après avoir reçu la deuxième dose du vaccin.

