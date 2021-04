Coronavirus du chien: épidémie de vomissements causée par une variante canine de Covid | UK | Nouvelles

Les vétérinaires ont signalé qu’un nombre croissant de chiens tombaient gravement malades avec des vomissements sévères entre décembre 2019 et mars 2020. Les chercheurs qui étudient l’épidémie pensent maintenant qu’elle a été causée par un coronavirus animal, que les humains ne peuvent pas attraper.

L’équipe de scientifiques dirigée par les universités de Liverpool, Lancaster, Manchester et Bristol a distribué 1 258 questionnaires aux vétérinaires et aux propriétaires et a obtenu 95 échantillons cliniques de 71 animaux.

À partir de leurs résultats, les scientifiques ont identifié l’épidémie comme étant très probablement une variante du coronavirus entérique canin (CeCoV) qui ne peut pas être contracté par l’homme et n’est pas la même chose que le SRAS-CoV-2 qui provoque Covid-19 chez l’homme.

Les questionnaires ont révélé que la plupart des chiens étaient à jour sur leurs jabs et vermifuges et leurs principaux symptômes étaient une perte d’appétit et des vomissements.

La recherche a montré que les chiens mâles étaient plus à risque que les femelles et que moins d’un pour cent des chiens sont morts après avoir contracté le virus. En moyenne, les chiens ont récupéré en moins d’une semaine.

«Être capable de détecter rapidement une incidence accrue, sans déclencher une fausse alarme à partir d’une variation aléatoire naturelle, est le problème clé ici.

«La détection précoce est cruciale pour un traitement précoce et une surveillance renforcée.

«Le projet SAVSNet Agile vise à transmettre des informations aux pratiques vétérinaires locales afin qu’elles puissent être à l’affût de toute nouvelle épidémie.

Charlotte Appleton, étudiante au doctorat SAVSNet Agile, a également déclaré: “L’obtention de résultats aussi importants à un stade précoce de mon doctorat est une merveilleuse réalisation et nous l’espérons, fournira une voie vers une plus grande visibilité sur la santé des animaux domestiques.”