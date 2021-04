Coronavirus en direct: les hôpitaux français risquent d’être débordés

F

Le personnel de l’hôpital rench a déclaré que la troisième vague du pays était «incontrôlable» et que le système de santé risquait d’être débordé.

La France a signalé samedi plus de 46000 nouvelles infections à coronavirus, avec 5273 personnes en unité de soins intensifs.

Dans une interview à Radio France Inter la semaine dernière, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré qu’il prévoyait que les cas atteindraient un pic dans les deux prochaines semaines.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons pour atteindre un sommet d’ici la fin avril, afin que nous puissions avoir plus de libertés en mai», a déclaré M. Veran.

Cependant, les médecins de soins intensifs disent que les prochaines semaines seront encore plus difficiles à traverser que les première et deuxième vagues.

Dans un éditorial publié dans Le Journal du Dimanche (JDD) à la fin du mois dernier, 41 médecins des unités de soins intensifs (USI) ont déclaré que la décision du gouvernement français de ne pas imposer un verrouillage anticipé «contraindrait bientôt les agents de santé à décider quels patients devraient vivre et lesquels devraient vivre. mourir. »

La forte accélération des cas est due à la diffusion de la variante britannique la plus contagieuse qui a balayé le pays.

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1617609954

Légiférer des passeports vaccinaux serait un « cauchemar », selon un professeur d’immunologie

Danny Altmann, professeur d’immunologie à l’Imperial College, a déclaré que légiférer pour les passeports vaccinaux serait un «cauchemar».

Il a déclaré lundi à Times Radio que si, en général, c’était une bonne chose de faire en sorte que les gens se sentent un peu plus en sécurité et que davantage de personnes soient vaccinées, ils avaient besoin d’un «examen minutieux».

Interrogé sur la question de savoir si les passeports de vaccination nécessiteront de nouvelles lois qui pourraient être difficiles à formuler correctement, le professeur Altmann a ajouté: «Je pense que le détail est un cauchemar absolu et, sans être pédant, nécessite un examen minutieux.»

1617609262

Tester tout le monde venant des pays de l’UE pourrait être exigé, a déclaré le professeur Neil Ferguson

Le principal conseiller scientifique, le professeur Neil Ferguson, a déclaré que tester toutes les personnes venant d’Europe pourrait être nécessaire pour garder sous contrôle les variantes de coronavirus préoccupantes.

Interrogé sur les risques liés à l’ouverture aux voyages internationaux, l’universitaire de l’Imperial College de Londres a déclaré aujourd’hui à BBC Radio 4: «Je pense que l’essentiel est le risque d’importer des variantes qui pourraient nuire à notre programme de vaccination et à celui qui nous préoccupe particulièrement à le moment est la variante sud-africaine appelée B.1.351.

«Le problème ici … c’est que la proportion de cas signalés dans un certain nombre de pays européens qui sont cette variante est maintenant de 4 à 5% en France et jusqu’à 17%, soit près de 20% de plus au Luxembourg. .

«Donc, plutôt que certains des pays de la« liste rouge »qui sont loin, je pense que le véritable défi politique en termes d’atténuation des risques est de savoir quoi faire pour voyager en Europe et revenir.

«Je pense que (tester tout le monde des pays européens) serait judicieux et reconsidérer les exemptions en place pour le moment.»

1617608843

Le directeur de Tui soutient l’augmentation des tests et des passeports vaccinaux

Andrew Flintham, directeur général de Tui UK et Irlande, a déclaré que les passeports vaccinaux et les tests étaient les deux moyens de permettre aux gens de voyager.

Interrogé sur BBC Breakfast si les voyageurs devront avoir subi un test ou un vaccin, il a déclaré: «Nous allons évidemment prendre l’initiative du gouvernement en ce qui concerne les règles de voyage ou la certification de voyage.

«Notre position est que nous voulons qu’il soit aussi large que possible, donc l’idée d’un passeport vaccinal est excellente, mais ce n’est qu’une façon de pouvoir voyager.

«Des tests donc gratuits, idéalement gratuits ou bon marché qui sont disponibles gratuitement sont un autre moyen majeur de faire bouger les gens et de pouvoir certifier que les gens ont effectivement eu la maladie et se sont rétablis, c’est pourquoi ils ont créé ces anticorps.»

1617608770

Il est encore temps pour les pays de l’UE de maîtriser les cas de Covid-19, déclare le directeur de Tui

Andrew Flintham, directeur général de Tui UK et Irlande, a déclaré qu’il était encore temps avant la saison estivale pour les pays européens de contrôler à nouveau les cas de coronavirus.

Interrogé lundi sur BBC Breakfast sur les destinations les plus probables lors de la reprise des voyages à l’étranger, il a déclaré: «Chypre s’est révélée très positive, la Grèce et la Turquie se sont montrées très positives, et l’Espagne à nouveau.

«Je pense donc que tous ces pays européens, alors qu’ils sont dans une certaine mesure aux prises avec leurs tarifs en ce moment, nous sommes encore à une période importante de l’ouverture proprement de la saison estivale, nous sommes probablement à 11 semaines.

«Le monde change chaque semaine, sans parler de 11 semaines.

«Nous sommes donc toujours optimistes quant à ces destinations. Nous sommes également convaincus que les Caraïbes et certaines de ces destinations s’ouvriront. »

1617608579

Le ministre de la Santé défend l’exactitude des tests d’écoulement latéral

Le ministre de la Santé Edward Argar a défendu l’exactitude des tests de flux latéral alors que le gouvernement a annoncé que tout le monde en Angleterre se verrait offrir des tests de coronavirus gratuits deux fois par semaine, qu’ils présentent ou non des symptômes.

S’adressant à Sky News, M. Argar a déclaré: « En termes de fiabilité des tests, je pense qu’une analyse récente de Test and Trace autour de cela suggère que sur 1000 tests de flux latéral, il y avait moins d’un faux positif parmi ces 1000.

« C’est donc toujours un test très précis qui peut jouer un rôle vraiment important dans la réouverture de notre pays et de nos entreprises, car il est si simple à prendre. »

1617608495

Des tests gratuits de Covid-19 deux fois par semaine seront offerts à tout le monde en Angleterre

Tout le monde en Angleterre se verra offrir des tests de coronavirus gratuits deux fois par semaine alors que les ministres se préparent à la prochaine étape d’assouplissement des restrictions de verrouillage.

Les tests d’écoulement latéral – qui peuvent fournir des résultats en 30 minutes environ – seront disponibles à partir de vendredi, que les personnes présentent ou non des symptômes.

Les gens pourront obtenir un test par le biais d’un service de commande à domicile, d’un programme de test sur le lieu de travail ou à l’école, ou en le récupérant sur un site d’essai local.

L’annonce intervient alors que Boris Johnson doit rencontrer lundi de hauts ministres pour signer la prochaine étape de la feuille de route en dehors du verrouillage.

1617608417

L’Inde signale le plus grand pic de cas de Covid-19 en une journée

L’Inde a signalé son plus grand pic en une journée de cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie lundi, et les responsables de l’État durement touché, qui abrite Mumbai, reviennent sur la fermeture de certaines entreprises et lieux de culte dans le but de ralentir la propagation.

Le ministère de la Santé a signalé 103 558 nouvelles infections à Covid-19 au cours des dernières 24 heures, dépassant le pic précédent de 97 894 cas quotidiens enregistrés fin septembre. Le nombre de morts a augmenté de 478, portant le nombre de morts dans le pays à 165 101.

L’Inde a maintenant une moyenne mobile sur sept jours de plus de 73 000 cas par jour et les infections dans le pays sont signalées plus rapidement que partout ailleurs dans le monde.

Le plus grand contributeur à la flambée a été l’État occidental du Maharashtra, qui abrite la capitale commerciale de Mumbai. L’État a contribué à plus de 55% du total des cas dans le pays au cours des deux dernières semaines.

1617608111

Bienvenue sur notre blog en direct sur le coronavirus le lundi 5 avril.