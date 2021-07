Coronavirus en Inde 11 juillet Nouvelles en direct: État de la vaccination Covid-19 en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague du coronavirus, faits et chiffres sur le coronavirus, nombre de cas et de décès quotidiens de Covid-19, cas de Karnataka Covid-19 Bangalore LIVE

Un agent de santé prélève un échantillon sur écouvillon d’un passager pour des tests de coronavirus à la gare CSMT de Mumbai. (Photo d’archive : PTI)

Cas de coronavirus en Inde, décès de Covid-19 en Inde le 11 juillet L’Inde a signalé 41 506 nouveaux cas de Covid-19 au 11 juillet, dimanche, et 895 décès liés, a déclaré le ministère de la Santé. Le nombre total de récupérations dans le pays, à 97,2%, s’élève désormais à 2 99 75 064 en Inde, avec 41 526 patients ayant récupéré au cours des dernières 24 heures. Le taux de positivité quotidien est de 2,25 %, soit moins de 3 % pendant 20 jours consécutifs.

Pendant ce temps, le nombre de reproducteurs, un indicateur de la vitesse à laquelle la pandémie de Covid-19 se propage, a augmenté depuis la mi-avril, ce qui fait craindre aux experts de la santé de Covid que s’il s’agit d’un signal précoce d’une augmentation imminente des cas .

Le ministre de l’Intérieur et le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, ont demandé à huit États – Goa, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttarakhand et le Bengale occidental qui peuvent être le point chaud de la nouvelle vague de Covid de « assurer le strict respect des les protocoles prescrits en matière de port de masques, de distanciation sociale et d’autres comportements sécuritaires. » Samedi, l’Inde avait enregistré 42 766 nouvelles infections et 1 206 décès.

Jusqu’à présent, environ 37,60 crores de doses de vaccin ont été administrées dans le pays dans le cadre de la campagne de vaccination nationale, dont 37 23 367 doses ont été administrées au cours des dernières 24 heures, a indiqué le ministère de la Santé. Suivez notre blog en direct pour toutes les dernières mises à jour sur le coronavirus en Inde et dans le monde.