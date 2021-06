Coronavirus en Inde: 1,39 crore doses administrées en 2 jours

Environ 92 % des doses ont été administrées dans les hôpitaux publics et les centres de vaccination.

Les inoculations de mardi ont franchi la barre des 50 lakh avec 51,34 doses de lakh ayant été administrées jusqu’en fin de soirée. Avec cela, le décompte des doses totales administrées dans le pays dans la nouvelle phase, qui a commencé lundi, est passé à 1,39 crore. Lundi, l’Inde a vu l’administration de 88,09 doses de lakh.

VK Paul, membre, santé, Niti Aayog, a déclaré que les chiffres étaient au-delà des attentes et ont démontré la capacité disponible pour effectuer des vaccinations à cette échelle. Cela a été possible grâce aux systèmes nationaux de vaccination du pays et à l’expérience de l’administration de doses de polio, a déclaré Paul lors d’un briefing sur Covid-19 du ministère de la Santé et du Bien-être familial mardi.

Sur les 88,09 doses de lakh administrées lundi, près de 63,98 % ou 56,09 doses ont été administrées dans les zones rurales, les 36,32 % restants en Inde urbaine. Dix États représentaient la majorité des vaccinations effectuées lundi, le Madhya Pradesh en tête de liste avec 17,14 doses de lakh administrées, suivi du Karnataka (11,37 lakh), de l’Uttar Pradesh (7,46 lakh), du Bihar (5,75 lakh), de l’Haryana (5,15 lakh) et Gujarat (5,15 lakh). Le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Maharashtra et l’Assam étaient les autres États dans le top dix.

Environ 92 % des doses ont été administrées dans les hôpitaux publics et les centres de vaccination. Paul s’attend à ce que les hôpitaux privés jouent un rôle plus important à mesure que les approvisionnements en vaccins s’améliorent. Il a reconnu un déséquilibre entre les sexes, les hommes représentant 53% des vaccinations et a déclaré que le gouvernement s’efforcerait de corriger le déséquilibre.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que les chiffres record étaient le résultat de la coordination, de la planification et de la collaboration entre le Centre et les États. Une période de visibilité de 15 jours du quantum des doses de vaccin et des dates auxquelles celles-ci seraient fournies avait aidé les États à planifier et à préparer les districts à administrer les doses, a-t-il déclaré.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.