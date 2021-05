Coronavirus en Inde: Comment Amitabh Bachchan a aidé Delhi, Mumbai dans la lutte contre le COVID-19

L’acteur organise également des paquets de plats cuisinés ainsi que des rations sèches pour les personnes qui pourraient en avoir besoin depuis l’annonce du verrouillage du coronavirus en 2020 (Image de fichier)

Coronavirus en Inde: Alors que l’Inde se bat contre une deuxième vague intense de COVID-19, l’acteur vétéran Amitabh Bachchan s’est mobilisé pour aider. Selon un rapport d’IE, l’acteur a contribué une somme de Rs 2 crore pour aider à mettre en place un établissement de soins COVID à Gurdwara Rakab Ganj Sahib dans la capitale nationale. L’établissement, qui devrait devenir opérationnel à partir de lundi, disposerait de 400 lits pour aider les patients. Notamment, lors de la première vague dont le pays a été témoin l’année dernière, Bachchan avait fait don d’environ 7 crores de roupies à plusieurs gurdwaras à Delhi.

En dehors de cela, à Mumbai même, Big B a fourni aux centres de soins COVID des fonds pour les ventilateurs et a également fait don de masques, de désinfectants ainsi que de kits EPI.

Le rapport a cité le président du comité de gestion de Delhi Sikh Gurdwara, Manjinder Singh Sirsa, disant que l’installation de Gurdwara Rakab Ganj Sahib devait devenir opérationnelle lundi à 8 heures du matin, et l’a ajouté en disant que le centre avait été installé au Bhai Lakhi Shah Vanjara. Hall des locaux. De plus, afin d’honorer le 400e anniversaire de Guru Tegh Bahadur, l’établissement a été renommé Sri Guru Tegh Bahadur COVID Care Center.

Pendant ce temps, le commissaire du BMC Iqbal Singh Chahal a été cité par le rapport comme disant que l’acteur vétéran a posé des questions sur le coût des ventilateurs jeudi et s’est ensuite engagé à fournir Rs 1 crore au corps civique afin qu’il puisse acheter sept ventilateurs pour les centres COVID qui le BMC est en cours d’exécution.

L’acteur organise également des paquets de plats cuisinés ainsi que des rations sèches pour les personnes qui pourraient en avoir besoin depuis l’annonce du verrouillage du coronavirus en 2020.

Le rapport cite en outre Sirsa qui a déclaré que dans le processus de mise en place du centre COVID à Delhi Gurdwara, l’acteur était très impliqué et il a passé des appels dans le monde entier afin de s’assurer que l’installation était équipée de concentrateurs d’oxygène.

Pendant ce temps, le secrétaire général du comité de gestion de Delhi gurdwaras Harmeet Singh Kalka a été cité comme disant que sur les 400 lits, 300 devraient être fonctionnels à partir de lundi. Ils auraient également six lits semi-USI pour aider les patients qui pourraient être critiques, et pour les installations d’urgence et de soins intensifs, il serait lié à l’hôpital Lok Nayak.

Sirsa a en outre déclaré que si l’acteur avait également contribué l’année dernière, il avait voulu garder le secret, mais cette fois, ils ont décidé de rendre cette information publique car elle donnait de l’espoir aux gens.

