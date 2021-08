Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct : Avant la troisième vague de Covid-19, les cas hebdomadaires en Inde diminuent ; plusieurs États rouvrent des écoles pour les cours hors ligne

in

Avec la diminution du nombre d’infections à coronavirus, les États / UT prévoient de rouvrir progressivement les écoles et les collèges à travers le pays.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde du 9 août Alors même que l’Inde se prépare à une éventuelle troisième vague de Covid-19, le pays a connu une baisse de 4% du nombre de cas de coronavirus pour la semaine se terminant le 8 août. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, la forte baisse de Covid- 19 cas dans plusieurs États du nord-est en sont la raison. Le Kerala, jusqu’à présent préoccupé par sa flambée de Covid-19, a été témoin d’un signe de plafonnement de la flambée de Covid-19 la semaine dernière. L’État du sud a signalé une augmentation marginale de 1% du nombre de cas par rapport à la semaine précédente. L’État rouvrira toutes les destinations touristiques à partir d’aujourd’hui (9 août). Il a permis aux personnes de séjourner dans des hôtels et des centres de villégiature qui ont reçu au moins un vaccin.

Entre-temps, la campagne de vaccination dans le pays a repris en août. Selon les données du ministère de la Santé, la moyenne quotidienne est passée à 51,45 doses de lakh au cours de la période de 7 jours du 31 juillet au 6 août contre 48,26 doses de lakh la semaine précédente. Le 7 août, la couverture vaccinale cumulée de l’Inde a franchi la barre des 50 crores, la deuxième plus élevée après la Chine. Autre développement positif, une étude de l’ICMR (Indian Council of Medical Research) indique que le mélange des vaccins Covishield et Covaxin provoque une meilleure protection immunitaire.

Entre-temps, plusieurs États/UT ont annoncé la réouverture des écoles pour les cours hors ligne à mesure que la situation de Covid-19 dans le pays s’améliore. Le gouvernement de Delhi a autorisé la réouverture des écoles pour les classes X à XII. Le Maharashtra a annoncé la réouverture des classes physiques dans les écoles des zones rurales et urbaines à partir du 17 août. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh avait annoncé la réouverture des écoles pour les élèves du niveau intermédiaire à partir du 16 août. Les écoles d’Odisha avaient rouvert pour les élèves des classes 10-12 en juillet. 26 après un écart de plus de trois mois. L’État du nord-est du Meghalaya envisage de rouvrir ses établissements d’enseignement après la mi-août. Le Karnataka reprendra les cours hors ligne pour les élèves des classes 9-10 et pour les étudiants pré-universitaires à partir du 23 août.

Avec l’amélioration de la situation de Covid, le gouvernement du Maharashtra a également autorisé les citoyens entièrement vaccinés de Mumbai à voyager dans les trains locaux à partir du 15 août.

Suivez notre blog en direct pour toutes les dernières nouvelles sur Covid-19 en Inde et dans le monde :