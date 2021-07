Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct: La deuxième vague de Covid-19 est-elle terminée en Inde? Voici ce que dit le gouvernement

in

Sur les 22 districts témoins d’une poussée de Covid, sept se trouvent au Kerala, deux au Maharashtra et les autres sont répartis dans le nord-est.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde en direct : La crise du Covid-19 en Inde s’améliore. Les cas quotidiens ont fortement chuté depuis le pic de la deuxième vague en avril et mai. Le pays a signalé moins de 50 000 cas depuis le 21 juin. Mardi, l’Inde a enregistré 29 689 nouvelles infections à coronavirus, la plus faible augmentation sur une seule journée depuis le 17 mars. Les cas actifs sont également tombés en dessous de 4 lakh après 124 jours. Cependant, une « cause de préoccupation » est que 22 districts dans sept États connaissent une tendance à la hausse des cas quotidiens de Covid-19, ce qui pourrait indiquer que la deuxième vague de coronavirus n’est pas encore terminée dans le pays.

Sur ces 22 districts, sept sont du Kerala et deux du Maharashtra, le reste étant réparti dans le nord-est. Le Kerala a signalé hier 22 129 nouveaux cas, portant son nombre de cas d’infection à 33 05 245. Le taux de positivité des tests dans l’État a également augmenté à plus de 12%. « Il y a 22 districts dans le pays où une tendance à la hausse des cas a été notée… Une augmentation a été observée au cours des quatre dernières semaines », a déclaré Lav Agarwal, co-secrétaire à la Santé, lors d’une conférence de presse hier. “Cette augmentation est une cause d’inquiétude sur laquelle nous continuons de discuter avec les États”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en discussion constante avec les États sur la façon dont nous devrions nous concentrer sur les efforts de confinement, la détection précoce, afin que le nombre de cas puisse être réduit”, a-t-il ajouté. Il a exhorté les gens à adopter un comportement approprié à Covid.

Pendant ce temps, des États comme le Pendjab, le Rajasthan et l’Odisha ont rouvert des écoles avec des restrictions strictes de Covid. Le gouvernement de Delhi a encore levé les restrictions de Covid dans la capitale nationale et autorisé presque toutes les activités, à l’exception des rassemblements publics et des instituts d’enseignement.

Le gouvernement du Manipur prolonge le « Couvre-feu Covid » jusqu’au 3 août avec quelques assouplissements afin de limiter la propagation de Covid-19.

