Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct: la peur de la troisième vague de Covid-19 se profile alors que 8 États signalent une valeur R supérieure à 1

La situation du Covid-19 en Inde se stabilise lentement mais sûrement.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde du 11 août La situation du Covid-19 en Inde se stabilise lentement mais sûrement. Le nombre quotidien de coronavirus oscille autour de 35 000. Mardi, l’Inde a signalé 28 204 nouveaux cas de Covid-19, le plus bas en près de cinq mois (depuis le 16 mars). Le nombre de cas actifs de Covid-19 dans le pays est également tombé à 3 88 508, le plus bas en 139 jours. Même les décès de Covid-19 sont restés inférieurs à 400. Tout cela indique une amélioration de la situation de Covid-19 dans le pays.

Cependant, jusqu’à 37 districts ont été témoins d’une augmentation quotidienne des infections à coronavirus, contre 18 districts la semaine dernière, ce qui est préoccupant. Alors que les cas de Covid-19 se « stabilisent » à travers le pays, l’augmentation de la valeur de reproduction (valeur R) est une « raison majeure d’inquiétude », a déclaré le ministère de la Santé. La valeur R a dépassé 1 dans huit États, en particulier dans les États les plus récents. Au Pendjab, la valeur R est passée à 1,3 ; dans l’Himachal Pradesh, qui a connu une surpopulation massive de touristes le mois dernier après l’assouplissement des restrictions de Covid, il est de 1,3 ; L’Uttar Pradesh a une valeur R de 1,1 ; Andhra Pradesh (1 D) ; Gujarat (1,1 R), Madhya Pradesh (1,1 R), Goa et Nagaland (1 R). Cela montre à quelle vitesse le coronavirus se propage dans ces États, a déclaré le ministère, demandant à ces États de suivre des mesures de confinement plus strictes pour limiter la propagation. Le ministère de la Santé a déclaré que la baisse des cas quotidiens n’a pas de signification concluante pour la trajectoire du coronavirus en Inde si le facteur «R» reste élevé.

Le Kerala à lui seul a signalé plus de 50% des nouveaux cas de Covid-19 en Inde la semaine dernière. Le taux de positivité des tests dans l’État a dépassé 16%, par rapport à la moyenne nationale de 2%. Cependant, le gouvernement de l’État a réimposé la plupart des restrictions afin de contenir la poussée. Une équipe centrale qui s’est rendue au Kerala a déclaré que du 1er au 20 août, l’État pourrait être témoin d’environ 4,6 lakh de cas de Covid-19. Le déverrouillage des activités, le festival Onam (le 20 août) et la réouverture du tourisme posent des scénarios difficiles à l’État.

À l’échelle mondiale, la variante Delta pose toujours problème à de nombreux pays. La variante contribue à la charge de travail élevée aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est également à l’origine de la récente poussée en Chine.

