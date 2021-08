Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct: La peur d’une troisième vague se profile alors que 10 États sont témoins d’une augmentation des cas de Covid-19; Shane Warne testé positif au Covid-19

Avec un record de 87,8 doses de lakh administrées samedi, l’Inde a atteint son objectif de juillet de fournir des jabs de 13,5 crore. Dans le processus, la couverture vaccinale totale a également franchi 47 crore, la plus élevée au monde après la Chine.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde, 2 août La situation de Covid en Inde est peut-être sous contrôle, mais l’augmentation des cas dans certains États a fait craindre une troisième vague de coronavirus parmi les gens. Après être restés près de 30 000 pendant quelques jours, les cas quotidiens de Covid-19 ont dépassé les 40 000 au cours des cinq derniers jours. Les décès liés aux complications du coronavirus ont également augmenté au-dessus de 500 par jour. Ce qui est plus préoccupant, c’est que le nombre «R» de l’Inde (nombre de reproduction), un indicateur clé de la vitesse à laquelle le virus Covid-19 infecte les gens, a de nouveau dépassé 1 pour la première fois depuis le déclin de la deuxième vague dans le pays . Selon les données du groupe d’étude Covid de l’Université du Michigan, la valeur « R » de l’Inde a atteint 1,01 au 30 juillet. Selon les experts, la valeur « R » doit rester inférieure à 1 pour que les cas actifs diminuent.

Le ministère de la Santé de l’Union a exhorté 10 États témoins d’une augmentation des infections quotidiennes à coronavirus à imposer des restrictions plus strictes dans les districts où le taux de positivité à Covid est supérieur à 10 %. Le ministère a également demandé aux États de prendre des mesures pour contrôler le surpeuplement et limiter la propagation du virus. Les 10 États concernés sont le Maharashtra, le Kerala, l’Odisha, le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Mizoram, l’Assam, le Manipur et le Meghalaya. Pas moins de 46 districts de ces 10 États critiques ont un taux de positivité de plus de 10 %. Le Kerala a le plus grand nombre de districts (14) avec une positivité de plus de 10%. L’État a signalé près de la moitié des nouveaux cas en Inde ces derniers jours, suivi du Maharashtra. Le Tamil Nadu et le Karnataka ont rendu obligatoires les rapports RT-PCR négatifs pour les personnes venant du Kerala. Le Centre a mis en garde ces États contre tout laxisme car cela pourrait aggraver la situation. Le Kerala et l’Uttar Pradesh étaient en confinement pendant le week-end.

Entre-temps, l’Inde a atteint son objectif de vaccination de juillet. Samedi, le dernier jour du mois, un record de 87,8 doses de lakh a été administré dans le pays, ce qui a aidé l’Inde à franchir 13,5 crore jabs en juillet. Dans la foulée, la couverture vaccinale totale du pays a franchi la barre des 47 crores, qui est la plus élevée au monde après la Chine. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, plus de 10,2 millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées.

Alors que la vaccination s’accélère et que la situation de Covid reste sous contrôle, plusieurs États ont autorisé la réouverture des écoles pour les cours. Les écoles du Pendjab rouvriront pour toutes les classes ; Rajasthan, Odisha ont également autorisé l’ouverture des écoles mais dans le strict respect des protocoles Covid.

