Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct : La prochaine saison des fêtes pourrait accélérer les infections virales ; L’Inde peut-elle empêcher la troisième vague de Covid-19 ?

Par jour, l’infection à coronavirus en Inde continue de tourner autour de 40 000 au cours des dernières semaines.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde aujourd’hui le 13 août Les infections à coronavirus diminuent lentement mais régulièrement en Inde. Le taux de récupération s’est également amélioré. Le scénario global de Covid-19 est en quelque sorte sous contrôle maintenant en Inde. Plusieurs États/UT ont assoupli les restrictions de Covid-19 et autorisé la plupart des activités, y compris la réouverture des écoles et des collèges. Cependant, tout type de laxisme dans l’adhésion au protocole Covid peut effacer le gain que le pays a réalisé jusqu’à présent dans la lutte contre Covid-19. La prochaine saison des fêtes peut poser un sérieux défi pour maintenir un comportement Covid approprié

La baisse des cas de coronavirus dans le pays a été douloureusement lente jusqu’à présent, en particulier en août après la flambée de la dernière semaine de juillet. La nouvelle infection continue de tourner autour de 40 000. À 41 195, l’Inde a connu hier de nouveaux cas de Covid-19 supérieurs à 40 000 après six jours, le Kerala et le Maharashtra contribuant le plus au décompte national. Alors que le Kerala a signalé plus de 20 000 cas pour le troisième jour consécutif, le Maharashtra a enregistré plus de 6 000 cas pour la première fois en cinq jours. En dehors de ces deux États, plusieurs États du nord de l’Inde comme l’Uttar Pradesh et l’Himachal Pradesh ont commencé à assister à une tendance à la hausse des infections à coronavirus.

À l’échelle mondiale, la variante Delta Plus continue de faire des ravages. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Chine ont réimposé des restrictions alors qu’ils combattent la variante Delta Plus.

Suivez le blog en direct de Financial Express (en ligne) pour toutes les dernières nouvelles sur Covid-19 en Inde et dans le monde :