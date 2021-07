Coronavirus en Inde Dernière mise à jour en direct : l’Inde signale 39 472 nouveaux cas de Covid-19, 535 décès ; les cas actifs diminuent à 4 08 212

Pas moins de 43 31 50 864 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en Inde au 25 juillet, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

Mise à jour en direct de la troisième vague du coronavirus en Inde, statistiques sur le coronavirus en Inde: Même si le pire de la deuxième vague de coronavirus est derrière nous, le nombre de nouveaux cas signalés par l’Inde se situe entre 30 000 et 40 000 au cours des dernières semaines, avec 39 472 nouveaux cas signalés au cours des dernières 24 heures à partir de 8h le dimanche. C’est une source de préoccupation car cela signifie que la pandémie fait toujours rage malgré l’accélération de la campagne de vaccination à travers le pays. Le Maharashtra, le Kerala et certains États de la région du Nord-Est ont recommencé à assister à une augmentation des infections à coronavirus. Cela rend également très réelle la menace d’une troisième vague et peut conduire à une nouvelle mutation du virus, pour laquelle les scientifiques n’ont peut-être pas encore développé de remède. De plus, il n’y a pas encore de cohérence dans le nombre de recouvrements supérieur au nombre de nouveaux cas.

Pendant ce temps, plus de 43,31 doses de vaccin crore ont été administrées jusqu’à présent, avec plus de 51,18 doses de lakh administrées le samedi même. La campagne de vaccination se poursuit de manière rapide depuis sa relance le 21 juin, avant laquelle les pénuries de vaccins et les difficultés d’approvisionnement en doses sévissaient dans de nombreux États. Cependant, une fois de plus, des rapports ont commencé à faire état d’une pénurie d’approvisionnement en vaccins, car un responsable de la santé de l’État du Bengale occidental a déclaré qu’il recevait un « maigre » approvisionnement de doses qui pourraient avoir un impact sur la campagne de vaccination dans l’État.

