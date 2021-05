Coronavirus en Inde: Google facilite la recherche d’informations sur le vaccin COVID-19, pour bientôt aider à vérifier les lits d’hôpital et la disponibilité de l’oxygène

Voici un aperçu de tout ce que Google a fait pour aider les gens en Inde pendant la pandémie.

Google en Inde: Depuis le début de la pandémie de coronavirus l’année dernière, le géant des moteurs de recherche Google a pris plusieurs mesures à l’échelle mondiale et amélioré ses services à l’échelle mondiale pour aider les gens à comprendre et à connaître le virus et ses aspects connexes. Maintenant que l’Inde fait face à une deuxième vague agressive du virus depuis près de trois mois, Google a déclaré qu’il travaillait avec les services de santé publique, les hôpitaux ainsi que les organisations à but non lucratif pour se concentrer sur trois domaines: l’amplification des messages vitaux de sécurité et de vaccination. , la fourniture des dernières informations faisant autorité pour les personnes et la fourniture d’une assistance financière aux communautés affectées, aux autorités sanitaires ainsi qu’à d’autres organisations.

Bien qu’une grande partie de ses efforts portent désormais sur des améliorations des fonctionnalités qu’il a commencé à fournir l’année dernière, ces fonctionnalités ont contribué dans une certaine mesure à lutter contre la désinformation et à fournir une aide rapide. Voici un aperçu de tout ce que Google a fait pour aider les gens en Inde pendant la pandémie.

Garantir les dernières informations faisant autorité

Dans tous ses services, Google a veillé à ce que les informations critiques concernant le coronavirus et les sujets connexes apparaissent afin que les personnes et les communautés puissent prendre soin d’eux-mêmes et de ceux qui les entourent. Par exemple, maintenant que la campagne de vaccination est en cours en Inde, si quelqu’un recherche le vaccin COVID-19 sur Google, on lui montre des informations concernant les effets secondaires possibles, les détails d’enregistrement et l’efficacité. Pendant ce temps, les questions concernant le traitement de l’infection ont conduit à des conseils du ministère de la Santé.

Cette mise en évidence d’informations critiques avait commencé l’année dernière, lorsque le monde entier avait été confronté au virus et au verrouillage qui en résultait.

Pendant ce temps, la chaîne YouTube India présente une liste de lecture où des conseils et des informations sur COVID-19 ont été partagés.

En dehors de cela, la société a également augmenté la portée des campagnes d’information sur la santé, y compris une campagne autour des vaccins contre le coronavirus appelée «Get the Facts».

Informations sur les tests et la vaccination

Au milieu de la deuxième vague, se faire tester pour l’infection est devenu un problème, tout comme la vaccination, en particulier après l’ouverture du lecteur à toutes les personnes de plus de 18 ans, en raison d’un manque de doses. Alors que Google affichait déjà dans ses services de cartes et de recherche environ 2500 centres de test, ce qu’il avait commencé à faire l’année dernière, les emplacements d’environ 23000 centres de vaccination à travers le pays ont maintenant été ajoutés. Ce support est disponible en anglais ainsi que dans huit langues indiennes, a déclaré la société.

Informations sur les lits et l’oxygène médical

Les gens se démènent ces derniers temps pour trouver de l’oxygène et des lits d’hôpital pour les patients critiques. Les messages à la recherche de pistes à cet égard inondent tous les médias sociaux. En tenant probablement compte de cela, Google travaille sur une fonctionnalité pilote qui fournirait aux utilisateurs des informations sur la disponibilité de l’oxygène médical ainsi que des lits dans certains endroits en utilisant la fonction de questions-réponses dans Maps. En utilisant cette fonctionnalité, les gens pourraient interroger d’autres personnes sur ces problèmes, et les gens pourraient également partager au cas où ces installations seraient disponibles. Cela signifie que cette fonctionnalité dépendrait des informations fournies par les utilisateurs et ne proviendrait pas de sources autorisées.

Étant donné que c’est la manière dont les requêtes actuelles sont traitées sur d’autres plates-formes également au cours des derniers mois, la manière dont cette fonctionnalité vise à augmenter l’aide aux utilisateurs reste à comprendre. Dans cette crise, les gens recherchent des informations vérifiées, car d’autres informations sont de toute façon fournies les unes aux autres, et Google, utilisant sa position de géant de la technologie travaillant avec plusieurs hôpitaux, organisations ainsi que les autorités sanitaires, aurait pu être attendu par de nombreuses personnes capables de tirer parti de sa position et de fournir des informations vérifiées et autorisées à cet égard. Cependant, il est également vrai que dans la situation actuelle, plus les gens obtiennent de prospects, mieux c’est. Et à cet égard, à tout le moins, Google pourrait fonctionner comme n’importe quelle autre plate-forme de type médias sociaux pour les personnes à la recherche de prospects de toute urgence.

Aide financière

Récemment, le directeur de Google, Sundar Pichai, s’était engagé à fournir à l’Inde une aide financière de Rs 135 crore pour aider l’Inde à combattre la deuxième vague de la pandémie. Dans ce cadre, la société a organisé une campagne de dons interne pour recueillir des fonds auprès des employés qui seraient donnés à plusieurs organisations à but non lucratif. Jusqu’à présent, Google a été en mesure de collecter 33 crores de roupies dans le cadre de cela, et la campagne est en cours, a-t-il partagé.

En dehors de cela, sur Google Pay, la société a lancé une fonctionnalité d’aide COVID, qui fait appel à plusieurs organisations à but non lucratif travaillant pour apporter des secours aux personnes atteintes de coronavirus, auxquelles les utilisateurs de Google Pay peuvent donner de l’argent selon leurs capacités.

