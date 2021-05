Coronavirus en Inde: la troisième vague du coronavirus est-elle à 100% inévitable?

Avec plus de mutations signalées dans le coronavirus, les scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que certains vaccins pourraient ne pas être efficaces à 100% contre les nouvelles mutations du coronavirus.

Depuis que le conseiller scientifique principal K VijayRaghavan a mis en garde contre une troisième vague imminente de coronavirus dans le pays début mai, les autorités et les experts de la santé ont averti à plusieurs reprises la population de la troisième vague de Covid-19. En outre, les autorités de tout le pays ont également entamé des préparatifs pour faire face à la crise qui manquait cruellement avant le début de la deuxième vague. Même si le moment exact de la troisième vague reste incertain, VijayRaghavan a déclaré quelques jours plus tard que si des mesures fortes étaient prises, le pays pourrait tout à fait éviter la troisième vague, a rapporté l’Indian Express.

Quelle est la signification d’une vague?

Dépourvu de définition technique précise, le terme «vague» est utilisé pour désigner les tendances à la hausse et à la baisse d’une maladie sur une longue période. Le terme est également utilisé pour décrire la saisonnalité d’une maladie ou d’une infection sur des périodes successives. Au cours de l’année dernière, la pandémie de Covid-19 a touché une majorité de pays, mais il y avait des tendances claires d’augmentation soudaine et de baisse successive du nombre de cas de coronavirus. En Inde, il y a eu deux vagues distinctes d’infections à Covid-19 au cours de la dernière année, la première vague atteignant son apogée en septembre de l’année dernière et la deuxième vague commençant de mars à avril.

Différents États du pays ont également connu plusieurs vagues de coronavirus depuis le début de la pandémie. Prenons par exemple le cas de la capitale nationale qui a connu quatre périodes / vagues distinctes d’augmentation soutenue du nombre de cas de Covid-19 suivies d’une descente. Dans de nombreuses régions du pays, il est difficile de désigner une période donnée comme une vague. Par exemple, des États comme le Rajasthan et le Madhya Pradesh ont signalé une augmentation du nombre de cas, mais il n’y a pas eu de pics et de baisses distincts du nombre de cas que l’on pourrait qualifier de vague.

Qu’est-ce qui sera qualifié de troisième vague?

Depuis la première semaine de mai, le décompte quotidien des cas de coronavirus dans le pays semble être sur une tendance à la baisse. Du total le plus élevé de 4,14 lakh, le nombre quotidien de cas de Covid-19 est maintenant descendu à 2,6 lakh. La baisse du nombre de cas actifs a également été soutenue, le nombre total passant de 37,45 lakh à environ 32,25 lakh. Si la tendance à la baisse se poursuit, selon certaines estimations, les cas atteindront le niveau de février 2020 d’ici la fin juillet, selon l’article d’Indian Express.

Si après la période de juillet à août, le décompte national des cas de coronavirus connaît une tendance à la hausse soutenue sur plusieurs semaines, il serait alors qualifié de troisième vague. Même si des États comme le Tamil Nadu et le Karnataka signalent une augmentation du nombre de cas, ils ne sont pas aussi importants pour faire grimper le décompte national que d’autres grands États contributeurs comme le Maharashtra, l’UP, Delhi et le Bihar connaissent une tendance à la baisse.

La 3ème vague sera-t-elle plus meurtrière?

Habituellement, à mesure que le nombre de personnes infectées par la maladie augmente, les vagues successives d’infection sont plus douces par rapport aux vagues initiales. Cependant, dans le cas de l’Inde, le coronavirus a défié cette logique car contrairement aux estimations, seule une minuscule population du pays avait été infectée par le coronavirus lors de la première vague et une écrasante majorité de personnes étaient toujours vulnérables au coronavirus.

Témoin d’un grand nombre de cas et d’une augmentation du nombre de décès au cours de la deuxième vague, beaucoup prédisent que la troisième vague Covid-19 sera encore plus meurtrière dans le pays. Cependant, la forme finale de la troisième vague de Covid-19, au fur et à mesure de son approche, reste incertaine car beaucoup plus de personnes de la deuxième vague ont été infectées et comparativement moins de population restera sensible au virus pendant la troisième vague. En outre, le pays a commencé la vaccination et prévoit de vacciner dans les prochains mois une population importante, ce qui laissera encore moins la population vulnérable au virus.

Cependant, aucune leçon ne serait tirée si l’on relâchait sa garde contre le virus, car il a défié les prédictions à plusieurs reprises dans le passé. Avec plus de mutations signalées dans le coronavirus, les scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant au fait que certains vaccins pourraient ne pas être efficaces à 100% contre les nouvelles mutations du coronavirus.

