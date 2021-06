Coronavirus en Inde: les données de l’essai de phase 3 de Covaxin montrent une efficacité de 77,8% pour réduire les cas symptomatiques de COVID-19

in

Efficacité de la covaxine : Les données des essais de phase 3 du Covaxin de Bharat Biotech – le seul vaccin indigène contre le coronavirus en Inde à ce jour – ont été partagées par le fabricant, et elles montrent que les cas symptomatiques de COVID-19 peuvent être réduits de 77,8% grâce au vaccin. Les résultats des essais de phase 3 ont été publiés juste un jour avant que Bharat Biotech ne soit sur le point de rencontrer l’Organisation mondiale de la santé (OMS), probablement pour la soumission d’une proposition à inclure dans la liste des vaccins d’urgence de l’agence mondiale de la santé, selon un rapport dans IE. Si l’OMS incluait Covaxin dans son EUL, cela reconnaîtrait le vaccin développé par Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) dans les pays où il n’a pas encore été en mesure d’obtenir l’approbation réglementaire.

Selon le rapport, le plus haut organisme de réglementation des médicaments de l’Inde, le comité d’experts en la matière (SEC) de la Central Drugs Standard Control Organisation, a examiné et accepté mardi les données de l’essai de stade avancé de Covaxin. L’essai comptait 25 800 participants et les données partagées par Covaxin contenaient également des informations sur l’efficacité du vaccin pour toutes les formes de la maladie – indiquant la capacité de Covaxin à réduire les cas symptomatiques de COVID-19, ajoute le rapport.

Avec l’examen et l’acceptation des données par la SEC, on s’attend à ce qu’il y ait plus de confiance dans l’efficacité de Covaxin, ce qui a été un problème dans le passé.

Pourtant, Covaxin n’a pas obtenu l’autorisation d’être utilisé sans restriction, même si Bharat Biotech avait demandé une autorisation complète. Le fabricant du médicament devrait soumettre les données concernant la sécurité du vaccin pendant une période d’au moins un an avant de pouvoir recevoir une telle autorisation, selon le rapport. À l’heure actuelle, il n’y a pas de vaccin contre le coronavirus dans le monde qui ait été autorisé à ce jour.

