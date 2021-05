Coronavirus en Inde Live News: Explosion de Covid! L’Inde signale plus de 4 cas de lakh, la plus forte augmentation d’une journée au monde

Le Maharashtra, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh, le Chhattisgarh, le Gujarat et l’Odisha vont probablement commencer la campagne de vaccination pour tous les plus de 18 ans à partir d’aujourd’hui.

Coronavirus India News Live, cas de Covid-19 en Inde Mises à jour en direct de l’État: Explosion de Covid! L’Inde a signalé samedi plus de 4 cas de lakh, la plus forte augmentation d’une journée à ce jour. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a enregistré 4,01 993 infections fraîches à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total de cas à 1 91,64 969. Pas moins de 3 523 personnes sont décédées des suites de complications liées à Covid, tandis que 2 99 988 patients ont été guéris / sortis des hôpitaux au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Le pays compte toujours 32,68 710 cas actifs de Covid-19.

Pendant ce temps, l’Inde est prête à commencer sa campagne de vaccination de phase 3 contre le coronavirus pour les personnes de plus de 18 ans à partir d’aujourd’hui. Cependant, le déploiement de la vax sera probablement lent, de nombreux États / UT se plaignant d’une pénurie de vaccins Covid.

Selon les rapports, seuls six États – Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat et Odisha – sont susceptibles de lancer la campagne de vaccination pour tous ceux de plus de 18 ans. limitée à quelques districts car ces États ont également des stocks de vaccins limités disponibles avec eux.

