Coronavirus en Inde Live News: L’Inde rapporte le pic le plus élevé d’une journée de 3 864 452 cas; Le PM Modi tiendra une réunion cruciale avec les ministres aujourd’hui sur Covid-19

Alors que la flambée de Covid-19 se poursuit, l’Inde devrait ouvrir la vaccination des citoyens de plus de 18 ans à partir du 1er mai.

Coronavirus India News Live, cas de Covid-19 en Inde Mises à jour en direct de l’État: Au milieu d’une flambée des cas de Covid-19 dans le pays, le Premier ministre Narendra Modi devrait tenir une réunion cruciale ce (vendredi) matin avec le conseil des ministres pour discuter des moyens de lutter contre la recrudescence des infections à coronavirus. Plus tôt ce mois-ci, Modi avait tenu des réunions séparées avec les ministres en chef des États, les fabricants de vaccins et les producteurs d’oxygène médical.

L’Inde signale plus de 3 cas de coronavirus lakh par jour depuis plus d’une semaine maintenant. Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a connu hier une augmentation record en une journée de 3,79,257 nouvelles infections à coronavirus, portant le total des cas de COVID-19 à 1,83,76,524, tandis que les cas actifs ont franchi la barre des 30 lakh . De nombreux États / UT ont imposé des restrictions telles que le couvre-feu et le verrouillage afin de limiter la propagation de la deuxième vague d’infections à coronavirus. Des mesures telles que la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement, une action stricte contre l’indiscipline des masques, l’interdiction des rassemblements, la limitation des rassemblements sociaux sont également en place.

Alors que la flambée de Covid-19 se poursuit, l’Inde devrait ouvrir la vaccination des citoyens de plus de 18 ans à partir du 1er mai, dans le but d’élargir la campagne à une population plus nombreuse et plus jeune. Cependant, la phase 3 de la campagne de vaccination peut voir un démarrage lent, de nombreux États / UT se plaignant d’une pénurie de vaccins.

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, a déclaré hier que la capitale nationale n’avait pas suffisamment de vaccins pour la campagne de vaccination depuis plus de 18 ans. Cela peut prendre 3 à 4 mois pour couvrir tous les habitants de la capitale nationale. Le ministre en chef Arvind Kejriwal a tenu une réunion jeudi concernant la troisième phase de la campagne de vaccination. «A eu une réunion avec les fonctionnaires sur la campagne de vaccination à Delhi… a préparé un plan pour vacciner toutes les personnes de plus de 18 ans au cours des 3 prochains mois. Nous allons mettre en place des centres de vaccination à grande échelle. Toutes les personnes éligibles doivent se présenter pour se faire vacciner », a déclaré Kejriwal après la réunion. Le ministre en chef du Maharashtra a également tenu une réunion sur la vaccination contre Covid-19 hier. Dans l’Uttar Pradesh, le déploiement sera un cérémonial. Des États comme l’Odisha, Goa, l’Himachal Pradesh, le Jharkhand, le Pendjab et l’Andhra pourraient ne pas commencer la campagne le 1er mai.

Dans l’intervalle, le gouvernement du Maharashtra a prolongé les restrictions actuelles de Covid19 jusqu’au 15 mai. L’Uttar Pradesh a augmenté la durée du verrouillage du week-end de 24 heures.

