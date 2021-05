Coronavirus en Inde Live News: L’Inde signale 311 170 nouveaux cas de Covid, 4 077 décès; Le verrouillage de 15 jours commence au Bengale occidental

Le gouvernement du Bengale occidental a annoncé samedi un verrouillage à l’échelle de l’État du matin d’aujourd’hui au 30 mai.

Cas et décès quotidiens de coronavirus en Inde, mises à jour en direct de Covid Vaccine India: Alors même que la rage de la deuxième vague de Covid-19 se poursuit, les données suggèrent une baisse des infections à coronavirus dans le pays. Cependant, l’inquiétude est la suivante: elle s’est maintenant étendue aux zones rurales. Le Premier ministre Narendra Modi a tenu hier une réunion de haut niveau sur la situation du Covid-19 et la vaccination dans le pays. Il a insisté sur les mesures de confinement locales et a exhorté les gens à ne pas baisser la garde alors même que les cas de Covid-19 commençaient à baisser.

L’Inde rapporte plus de 3 lakh cas de Covid-19 par jour depuis plus d’un mois maintenant. Au cours de cette période, le pays a été témoin de plus de 4 cas de lakh en une seule journée (pendant plus d’une semaine). L’Inde a signalé 311170 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le total à 2,46,84,077, selon les données du ministère de la Santé de l’Union dimanche. Pas moins de 4 077 patients sont décédés des suites de complications liées aux infections à coronavirus.

Le ministre de la Santé de l’Union, Harsh Vardhan, s’est également entretenu avec les ministres de la Santé et les principaux secrétaires / secrétaires en chef supplémentaires des États du hotspot Covid-19 de l’Uttar Pradesh, du Madhya Pradesh, de l’Andhra Pradesh et du Gujarat. Il a passé en revue les progrès de la vaccination dans ces États et leur a demandé de se concentrer sur l’expansion et l’amélioration de la prise en charge clinique.

Hier, le gouvernement du Bengale occidental a imposé un verrouillage strict de l’État pendant 15 jours à compter de dimanche 16 mai. Le gouvernement du Chhattisgarh a également demandé aux autorités de tous les 28 districts de prolonger le verrouillage jusqu’au 31 mai, bien qu’il ait annoncé quelques assouplissements dans les activités économiques et autres.

La capitale nationale de Delhi est fermée depuis trois semaines. L’Uttar Pradesh a également augmenté les restrictions Corona. Dans le sud, le Kerala a prolongé un verrouillage total du 8 mai au 23 mai. Le Tamil Nadu est fermé du 10 au 24 mai. Pondichéry a prolongé le verrouillage du 10 au 24 mai. Telangana a imposé un verrouillage de 10 jours à partir du 12 mai L’Andhra Pradesh a imposé un couvre-feu de 12 h à 6 h jusqu’au 18 mai.

