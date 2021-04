Coronavirus en Inde Live News: Nouveaux cas de Covid-19 en Inde Mises à jour en direct, Liste des directives de verrouillage du coronavirus en Inde, Nouvelle variante de symptômes de Covid-19, Coronavirus Delhi, Maharashtra, Telangana, Karnataka, UP Live Updates

Coronavirus. Image représentative

Nouveaux cas de coronavirus en Inde Mises à jour en direct: L’Inde a connu un autre record de 295 041 nouveaux cas de COVID et 2023 décès mercredi, la crise d’oxygène précipitée par la deuxième vague de Covid-19 en Inde semblant s’intensifier avec des plaintes de pénurie de plusieurs États. Mercredi, dans le Maharashtra, une tragédie a frappé lorsque 24 patients sous assistance respiratoire ont étouffé à mort en raison d’une fuite dans un réservoir de stockage d’oxygène.

Faits saillants du coronavirus du 21 avril

Vaccins gratuits: le Madhya Pradesh, le Bihar et le Chhattisgarh sont les derniers États à avoir annoncé la vaccination gratuite contre le COVID pour tous les plus de 18 ans. Auparavant, l’Uttar Pradesh et l’Assam avaient annoncé une décision similaire. Les responsables affirment que les vaccins réduisent le risque d’infection et préviennent la mort et les infections graves. Le Dr VK Paul, membre de NITI Aayog (Santé), a appelé mercredi les États, les hôpitaux et les maisons de retraite à garantir une utilisation rationnelle de l’oxygène, car il s’agissait d’un médicament «salvateur» pour les patients infectés par le coronavirus.

Lire les cas de coronavirus dans les mises à jour en direct