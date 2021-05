Coronavirus en Inde Live News: PM Modi rencontrera des experts aujourd’hui pour examiner la disponibilité de l’oxygène et des médicaments

L’Inde a lancé hier la vaccination de phase 3 contre les infections à coronavirus. Dans le cadre de cette phase, tous les plus de 18 ans sont éligibles pour recevoir le Covid-19 jab.

Coronavirus India News Live, cas de Covid-19 en Inde Mises à jour en direct de l’État: Le Premier ministre Narendra Modi rencontrera des experts à 9 h 30 aujourd’hui (dimanche) pour examiner la disponibilité de l’oxygène et des médicaments. Pas moins de 12 patients Covid-19, dont un médecin senior, sont décédés hier dans un hôpital de Delhi en raison d’une pénurie d’oxygène médical. Selon des sources, le Premier ministre Modi devrait examiner la situation des ressources humaines, par rapport à la pandémie de Covid-19, et les moyens de l’augmenter.

L’Inde a signalé 3 92 488 nouveaux cas de COVID19 au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé de l’Union. Pas moins de 3 689 personnes sont décédées des suites de complications liées à Covid-19, tandis que 3 07865 patients ont été guéris / sortis de l’hôpital. Samedi, l’Inde a franchi pour la première fois le sombre jalon de notification de plus de 4 cas de coronavirus lakh (également la plus forte augmentation d’une journée au monde). Selon les données du ministère de la Santé de l’Union, l’Inde a enregistré 4,01 993 infections fraîches à coronavirus, portant le nombre total de cas à 1 91,64 969 samedi. La charge de travail active de Covid-19 a également augmenté à plus de 32 lakh. L’Inde a été témoin de plus de 3 cas de coronavirus lakh par jour au cours des 10 derniers jours. Plusieurs États / UT ont signalé leurs pics, bien plus que le chiffre rapporté lors de la première vague de l’année dernière, en termes de cas de coronavirus d’un jour alors que la deuxième vague poursuit son pic.

Pendant ce temps, l’Inde a commencé hier la vaccination de phase 3 contre les infections à coronavirus. Dans le cadre de cette phase, tous les plus de 18 ans sont éligibles pour recevoir le Covid-19 jab.

Lisez aussi: L’inscription des vaccins s’ouvre pour tous les adultes à 16 h sur l’application Co-Win: à quoi s’attendre à partir du 1er mai?

Afin de limiter la propagation des infections à coronavirus, Delhi a prolongé hier le verrouillage de Covid-19 dans la ville d’une semaine supplémentaire. Le Kerala est verrouillé. Il existe de sévères restrictions dans des États comme le Karnataka et le Punjab, le Chhattisgarh, le Madhya Pradesh et l’Odisha. Alors que la crise du Covid-19 en Inde s’aggrave, les gouvernements de l’Union et des États ont annoncé de nouvelles mesures, directives et restrictions. Voici le blog FE Online couvrant chaque développement – virus, vaccin, directives Covid-19, freins et verrouillage, etc. – tout ce que vous devez savoir. Nous garderons également un œil sur les événements mondiaux. Suivez notre blog en direct et obtenez des mises à jour instantanées et vérifiées sur la pandémie de coronavirus: