Coronavirus en Inde Live News: PM Modi tiendra une réunion de haut niveau aujourd’hui sur la situation Covid, la vaccination; L’Inde signale 3.26098 nouveaux cas

Le Premier ministre Narendra Modi doit tenir une réunion de haut niveau aujourd’hui (samedi) sur la situation liée à Covid et la vaccination dans le pays,

Cas et décès quotidiens de coronavirus en Inde, mises à jour en direct de Covid Vaccine India: La crise de Covid-19 en Inde est loin d’être terminée et la deuxième vague de coronavirus poursuit sa flambée même si le nombre de cas quotidiens montre une tendance à la baisse. Le pays rapporte toujours plus de 3 cas de lakh Covid-19 par jour pendant plusieurs semaines depuis la résurgence de la deuxième vague de Covid-19. L’Inde a enregistré 326098 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le total de Covid-19 à 2,43,72,907, selon les données du ministère de la Santé de l’Union.

En attendant, le Premier ministre Narendra Modi doit tenir une réunion de haut niveau aujourd’hui (samedi) sur la situation liée à Covid et la vaccination dans le pays, selon un rapport de l’agence de presse ANI.

Alors que l’Inde lutte contre le virus qui fait rage, la vaccination est le seul moyen de sortir de la pandémie de coronavirus, selon des experts. L’Inde n’a jusqu’à présent vacciné pleinement que 3% de sa population de 133 crores, ce qui est inquiétant. En outre, il y a cette politique déroutante du gouvernement Narendra Modi. Les États / UT pleurent pour l’approvisionnement en vaccins; plusieurs centres de vaccination ont fermé en raison d’une pénurie de vaccins. Alors que la lutte pour un vaccin se poursuit, la plupart des États / UT ont imposé un verrouillage complet et les autres ont annoncé des restrictions strictes au Covid-19 afin de limiter la propagation des infections à Covid-19.

Alors que le deuxième pays le plus peuplé du monde tente de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague d’infections à coronavirus, voici les dernières mises à jour confirmées sur Covid-19 en Inde et dans le monde: