Coronavirus en Inde News Live: De plus en plus d’États se joignent au chœur pour une vaccination universelle gratuite; SC demande au Centre une feuille de route pour les vaccins

Le nombre de cas et de décès de Covid-19, le verrouillage et le déverrouillage en Inde aujourd’hui le 3 juin en direct : La situation du Covid-19 en Inde s’est améliorée ces derniers jours. Le pays a signalé moins de 2 lakh de nouveaux cas de coronavirus par jour au cours des sept derniers jours, contre plus de 4 lakh de nouveaux cas de Covid-19 fin avril. Le taux de positivité a également baissé et les décès aussi. Certains États (Delhi, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh et Jammu-et-Cachemire) ont également entamé le processus de déverrouillage à mesure que la situation de Covid-19 s’améliore dans leurs États.

Mercredi, l’Inde a franchi le cap historique de l’administration de 22 crores de doses de vaccin cumulées. Cependant, le rythme de la vaccination, principale arme de lutte contre la pandémie de coronavirus, reste une préoccupation avec plusieurs centres de vaccination à travers le pays qui ferment leurs portes en raison de la pénurie de vaccins. Le rythme de vaccination dans le pays a chuté de 34% en avril et mai en raison d’une pénurie d’approvisionnement, selon une analyse. L’Inde doit accélérer le rythme de la vaccination par six pour atteindre l’année et l’objectif de vacciner toute la population éligible contre le coronavirus. Les appels d’offres mondiaux de vaccins par les États/UT ont reçu une réponse tiède des soumissionnaires, certains fabricants de vaccins préférant traiter avec le gouvernement central uniquement pour le vaccin Covid-19.

Hier, le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a écrit aux CM de tous les autres États sur l’approvisionnement centralisé en vaccins par le gouvernement central. Kerala CM Vijayan et Delhi CM Arvind Kejriwal sont parmi d’autres qui ont également exhorté le Centre à se procurer un vaccin pour tous. « Le gouvernement central devrait non seulement se procurer des vaccins, mais aussi les distribuer gratuitement aux États, a déclaré Bengal CM Mamata Banerjee.

Pendant ce temps, la Cour suprême a remis en question mercredi la politique du gouvernement consistant à donner des vaccins gratuits à certaines personnes tout en demandant à d’autres de payer. Le tribunal suprême a également demandé au Centre de fournir la feuille de route des vaccins.

Alors que plusieurs États indiens évaluent les options pour le déverrouillage de Covid au milieu de la pénurie de vaccins, découvrez ici toutes les mises à jour en direct sur le coronavirus de l’Inde et du monde :