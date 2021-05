Coronavirus en Inde News Live: Delhi et Uttar Pradesh commencent le déverrouillage progressif à mesure que la situation de Covid-19 s’améliore

Le Serum Institute of India a annoncé dimanche qu’il serait en mesure de fabriquer et de fournir 9 à 10 crores de doses de Covishield en juin, ce qui stimulera considérablement la campagne de vaccination en cours en Inde.

Nombre de cas et de décès de Covid-19 en Inde aujourd’hui: Alors que la situation de Covid-19 en Inde s’améliore, certains États / UT ont annoncé des assouplissements. Le gouvernement de Delhi et de l’Uttar Pradesh entamera le processus de déverrouillage progressif de Covid-19 à partir de lundi 31 mai, tandis que le Madhya Pradesh ouvrira ses portes à partir du 1er juin, mais de manière progressive. Cependant, des États comme le Maharashtra, le Kerala, le Telangana, le Tamil Nadu, Goa, Haryana et Odisha ont prolongé le verrouillage dans leurs États. Le Jammu-et-Cachemire et l’Himachal Pradesh ont annoncé des assouplissements. Les gouvernements de l’Andhra Pradesh, du Chhattisgarh et du Sikkim sont susceptibles de prendre une décision d’ouverture aujourd’hui, car le verrouillage prendra fin aujourd’hui dans ces États.

L’Inde a signalé moins de 2 lakh de nouveaux cas de Covid-19 au cours des quatre derniers jours. L’Inde a signalé 153 663 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, le pic le plus bas d’une journée en 50 jours – une indication que la deuxième vague de Covid-19 pourrait diminuer. Les décès quotidiens dus aux complications du coronavirus ont également diminué.

Dans un autre développement positif, le Serum Institute of India (SII) a déclaré dimanche qu’il serait en mesure de fabriquer et de fournir 9 à 10 crores de doses de Covishield en juin, ce qui stimulera considérablement la campagne de vaccination en cours en Inde lorsque plusieurs États le seront. se plaignant d’une pénurie de vaccins. Le gouvernement envisage également de revoir sa décision d’allonger l’intervalle entre deux doses de Covishield après la collecte des données.

