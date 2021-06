Coronavirus en Inde News Live: l’Inde enregistre 1 14 460 nouveaux cas de Covid-19, le plus bas en 2 mois; 2 677 décès

Le nombre de cas actifs de Covid-19 en Inde est tombé à 14 77 799 dimanche alors que 1 89 232 patients se sont rétablis des infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures.

Cas et décès de coronavirus en Inde aujourd’hui, suivi en direct du vaccin Covid-19 : L’Inde a signalé 1 14 460 nouveaux cas de Covid-19, la plus faible augmentation quotidienne en deux mois, et 2 677 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé dimanche. En signe d’amélioration de la situation de Covid-19, l’Inde a signalé des cas de coronavirus inférieurs à 2 lakh au cours des dernières semaines. Pas moins de 189 232 patients ont été guéris/sortis des hôpitaux, tandis que 2 677 sont décédés au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. L’augmentation en une seule journée de 1 14 460 cas a poussé le décompte indien de Covid-19 à 2 88 09 339; Le nombre de morts a grimpé à 3 46759 avec 2 677 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé. Le nombre de cas actifs de Covid-19 est également tombé à 14 77 799.

Alors que la situation de Covid-19 s’améliore, Delhi, le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh, le Jammu-et-Cachemire et le Maharashtra font partie des États/UT qui ont commencé à avoir le processus de déverrouillage progressif. Samedi, le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a annoncé la deuxième phase du déverrouillage de Delhi alors que les nouveaux cas sont tombés à 414, le plus bas en plus de 2 mois. Dans le déverrouillage 2.0, Kejriwal a autorisé la réouverture des marchés et des centres commerciaux à partir de lundi sur un système impair-pair entre 10 h et 20 h tous les jours, et le début du métro de Delhi à 50 % de sa capacité.

