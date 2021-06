Coronavirus en Inde News Live: l’Inde enregistre 127 510 nouveaux cas de Covid-19, le plus bas depuis le 8 avril; 2 795 décès

De plus de 4 cas lakh fin avril, le nombre d’augmentations quotidiennes des cas de Covid-19 est tombé à moins de 2 lakh maintenant.

Cas, décès et vaccination de Covid-19 en Inde aujourd’hui 1er juin Décompte en direct : Même l’Inde a signalé plus de 90 lakh cas de Covid-19 et 1,2 lakh de décès dus à des complications liées à l’infection à coronavirus au mois de mai, le pays a commencé à connaître une forte baisse par jour d’infection virale au cours des derniers jours. De plus de 4 cas de lakh à la fin d’avril, le nombre d’augmentation quotidienne des cas de Covid-19 est tombé à moins de 2 lakh maintenant. Le pic quotidien a oscillé autour de 1,5 lakh au cours des 4 derniers jours. L’Inde a signalé 127510 nouveaux cas de COVID19 et 2795 décès au cours des dernières 24 heures, selon les données du ministère de la Santé de l’Union mardi. Alors que les infections à coronavirus ont commencé à diminuer en Inde, la clameur pour la vaccination pour tous se fait plus forte. Certains États se plaignant d’une pénurie de vaccins, la Cour suprême a signalé lundi la double tarification et la fracture numérique et a demandé au Centre de veiller à ce que sa politique en matière de vaccins soit suffisamment flexible pour s’adapter aux changements afin de répondre aux préoccupations.

Lundi, le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a écrit à ses homologues non-BJP dans 11 États et a appelé à un effort commun pour exiger que le Centre se procure les vaccins Covid-19 requis par les États et les distribue gratuitement. Des États comme le Pendjab et Delhi demandent au Centre un approvisionnement plus élevé en vaccin Covid-19 depuis le début de la campagne de vaccination. De nombreux centres de vaccination ont arrêté le vaccin pour le groupe d’âge des 18-44 ans en l’absence du vaccin. Jharkhand CM Hemant Soren a écrit au Premier ministre Modi pour lui demander de fournir un vaccin gratuit aux bénéficiaires de tous les groupes d’âge et de donner la liberté de définir les priorités pour la couverture vaccinale.

Avec la diminution des infections virales, certains États comme Delhi, l’Uttar Pradesh et le Jammu-et-Cachemire ont entamé le processus de déverrouillage. Le Madhya Pradesh lèvera également le couvre-feu corona à partir d’aujourd’hui, mais de manière progressive. Cependant, le Maharashtra, le Kerala, l’Haryana et l’Odisha font partie des États qui ont prolongé le verrouillage dans leurs États respectifs afin de limiter la propagation du virus.

Alors que la deuxième nation la plus peuplée du monde essaie de trouver un moyen de sortir de la deuxième vague de Covid, voici les dernières mises à jour confirmées de l’Inde et du monde entier :