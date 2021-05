Coronavirus en Inde News Live: L’Inde est-elle prête pour la troisième vague? Message confus du haut ajouter à l’énigme

Une baisse régulière des nouveaux cas de COVID-19 a été enregistrée en Inde au cours des 20 derniers jours. Vingt-quatre États ont également signalé une baisse des cas actifs de COVID-19 depuis la semaine dernière, a déclaré jeudi le ministère de la Santé de l’Union.

Nombre de cas et de décès de Covid-19 en Inde aujourd’hui: Alors que le monde tente de vacciner la population plus jeune avec les États-Unis commençant les programmes de vaccination spécifiquement axés sur les enfants, le Niti Aayog a déclaré que l’OMS n’a pas recommandé la nécessité de vacciner les jeunes. C’est quelque chose que le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, a également déclaré sur Twitter. À un moment où les experts de la santé parlent de la probabilité que la troisième vague du coronavirus affecte plus gravement les enfants, ce message déroutant du haut peut entraver l’élaboration des politiques pour l’avenir. Le Centre doit clairement définir l’ordre du jour et la feuille de route pour le prochain trimestre si nous ne voulons pas voir une répétition de ce qui s’est passé en avril.

Jeudi, le gouvernement a déclaré que la deuxième vague de COVID-19 en Inde était en «baisse» et espérait que cette tendance se maintiendrait même lorsque les freins sont systématiquement assouplis. Le Centre a également souligné que le nombre de cas actifs dans le pays est «encore très élevé». Au milieu d’une baisse du nombre de cas quotidiens et d’une amélioration de l’état du lit Covid, de l’oxygène médical et des médicaments, le ministère de l’Intérieur a également publié de nouvelles directives sur la gestion de Covid. Il a ordonné aux États / UT de poursuivre les directives Covid-19 en cours jusqu’au 30 juin et leur a demandé d’opter pour des mesures de confinement intensives et locales dans les districts avec un nombre élevé de cas pour enrayer la propagation de la maladie.

Alors que les États se débattent avec le Centre de données sur les stocks de vaccins et le gaspillage de vaccins, l’Inde perd un temps précieux pour se préparer à la guerre à venir. Voici les dernières nouvelles, opinions, mises à jour sur les verrouillages étatiques et toutes les recherches sur les vaccins en Inde et dans le monde: